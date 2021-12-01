Россия не сердится — она сосредотачивается

507 журналистов было аккредитовано на 17-ю по счету пресс-конференцию Президента России Владимира Путина, состоявшуюся в московском Манеже. По сравнению с «доковидными» временами это немного — тогда представителей прессы было не меньше тысячи. А в пресс-конференции 2013 года, которую довелось освещать автору этих строк, — даже более 1300 человек.

Встреча с главой государства находилась в фокусе 16 телекамер. Были приняты жесткие санитарные меры — начиная с трех ПЦР-тестов, которые должны были сдать журналисты в течение трех последних дней перед конференцией, и заканчивая обработкой из специальных форсунок на входе в зал. По стенкам внутри расставлены бактерицидные рециркуляторы. Из-за «антиковидной» рассадки журналисты занимали внутреннее пространство Манежа практически целиком, а «набалдашник» на микрофоне менялся после каждого вопроса. Стулья жестко прикреплены к полу — для гарантии соблюдения положенной дистанции между сидящими. Через два часа работы пресс-секретарь попросил журналистов сменить маски.

На содержание встречи, естественно, наложили отпечаток особенности года. Как отметил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков накануне, это и новый парламент, и международная обстановка, равной которой по турбулентности не было много десятилетий. А также последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционных процессов и продолжающийся мировой экономический кризис.

Вышел Президент в хорошем настроении, с ходу заявив, что традиционной преамбулы о социально-экономических итогах страны не будет, и предложил сразу начать с вопросов. Хотя некоторые важные показатели он все же озвучил.

«И упали меньше, и вышли из кризиса быстрей»

Первый вопрос, как и ожидалось, коснулся пандемии и ее последствий. Представитель агентства Интерфакс Вячеслав Терехов спросил, как будет развиваться экономика после того, как мир «два года вел войну» с коронавирусом. «Да не вел мир эту борьбу — продолжается эта борьба, — ответил Путин. — Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.

Рост ВВП — 4,5 процента ожидается в этом году. Промышленное производство растёт темпами в пять процентов, переработка. Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, но и это очень хороший результат. Инвестиции в основной капитал — 7,6 процента рост. Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели — 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.

К сожалению, несколько снизилась продолжительность жизни, увеличилась смертность населения. Поэтому демография остается в центре внимания — 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно, у нас же рабочих рук не хватает».

Говоря о пандемии, Президент посетовал на недостаточный уровень коллективного иммунитета — 59,4 процента. Хотя и некоторые европейские страны тоже переживают по поводу того, что там низкий уровень вакцинации.

«У нас около 70 с небольшим миллионов человек сделали два укола. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80 процентов. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95 процентов».

Последовали другие вопросы. Правда, поначалу не заметно было уже привычного на таких встречах «куража» в стремлении любыми способами задать вопрос — не было забористых надписей, оригинально-национальной одежды. Помнится, на пресс-конференции 2013 года журналист с Кубани почти четыре часа махал казачьим малахаем… Надписи на самодельных плакатиках лаконичные — «Жилье», «Арктика», «Переселение», «Волонтеры», «Челябинск»… Самое оригинальное — «Я — Маша из Владивостока!»

Но по мере течения встречи накал стал нарастать. Задать вопрос хотели все — шум усиливался после каждого выступления. «Давайте не будем кричать!» — призывал Песков. «Будем-будем!» — с улыбкой комментировал Путин. Большинство спрашивающих выбирал Песков, но и Путин периодически подключался, исходя из надписи на плакатике претендента.

Из наших близких соседей пробиться к микрофону удалось корреспонденту газеты «Марийская правда», задавшей вопрос о проблемах с выездом из региона на поезде, а также о сохранении народных промыслов. Путин пообещал поговорить с главой РЖД на этот счет, «надеюсь, что он что-то для вас сделает». А о промыслах сказал так:

«В последнее время для их сохранения принят ряд решений, в том числе в сфере образования. Но не могу не согласиться с тем, что сделано недостаточно. Марий Эл и другие соседние республики — они уникальны по-своему. Я бывал там, видел, как они используют все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Всегда возникает желание их поддержать».

Социальные расходы растут

Корреспондент агентства ТАСС отметила, что в последнее время государство нарастило социальные расходы и, судя по недавно принятому бюджету на будущую трехлетку, продолжит это делать. При этом некоторое время назад была дискуссия о том, что социальные расходы в следующем году якобы будут урезаны…

Бюджет наш — социально ориентированный, ответил Президент. Если взять расходы и федерального бюджета, и системы ОМС, и региональных бюджетов — примерно 1,5-1,7 триллиона они тратят на здравоохранение, рост очевидный. Больше того, планировали где-то 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников — из федерального бюджета и из системы ОМС, а в этом году выйдем на цифру около четырех триллионов.

Отвечая на вопрос, будут ли пенсии проиндексированы на уровень фактической, а не плановой инфляции, Путин сказал: «Мы обязательно это сделаем. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем». По его словам, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнялись доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах.

Мяч на их стороне, мы ждем ответа…

Много вопросов было, конечно, о международной ситуации, перспективам очередного расширения НАТО на Восток. Президент в который уже раз напомнил о предыстории вопроса, начиная с горбачевской поры, когда Североатлантический блок клятвенно обещал этого не делать, но затем последовало несколько волн расширения.

«Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Это не мы ставим ракеты у границ США, а они ставят свои у нас на пороге. Разве наше требование избыточно? Как американцы бы отнеслись, если бы на границе между Мексикой и США поставили наши ракеты?»

«Еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, Президента Соединенных Штатов, сказал: «Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части». В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства — не великие империи, а в небольшие государства, 60–80 миллионов человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас осталось только 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», — сказал Владимир Путин.

Россия направила США и НАТО пакет соглашений в этой связи. «Мяч на их стороне, мы ждем ответа», — подытожил Президент. И привел слова главы внешнеполитического ведомства страны середины 19 века Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

По продолжительности пресс-конференция не стала рекордной — 3 часа 57 минут. В 2020 году она длилась 4 часа 29 минут, 2019 — 4 часа 20 минут. А вот в 2013 году — 4 часа 40 минут.