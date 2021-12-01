«Водная» реформа не откладывается, но концессии точно не будет

Одним из главных в повестке очередной, пятой, сессии республиканского парламента стал законопроект «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления в Чувашской Республике и органами государственной власти Чувашской Республики». Документ в определенном смысле знаковый — направлен на реформирование прежней системы этой жизненно важной сферы.

Целесообразность этого созрела со всей очевидностью и «прорвалась» в последние два года. Глава республики Олег Николаев плотно инспектировал проблемные водные объекты, в ходе чего не раз высказывался о необходимости создания единой системы их проектирования, строительства и реконструкции на основе поднятия полномочий до регионального уровня. Ибо решение этих задач только на муниципальном уровне привело к системным прорехам, грозящим кое-где коммунальным коллапсом. Итогом стало внесение Главой на суд депутатов данного законопроекта.

Работа над ним велась с нынешнего мая, уточнил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, представивший законопроект. Документ предусматривает передачу Минстрою Чувашии ряда полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения от Кирского сельского поселения Алатырского района, Вурнарского городского поселения, Шихазанского поселения Канашского района, Порецкого сельского поселения, Цивильского городского поселения, Янтиковского сельского поселения одноименного района, городов Чебоксары и Новочебоксарск. В числе этих полномочий, в частности, организация холодного водоснабжения и водоотведения, согласование вывода объектов в ремонт, утверждение схем водоснабжения и инвестиционных программ.

В республике действуют 38 организаций водопроводно-канализационного хозяйства. И лишь крупные из них имеют потенциал для развития, тогда как у предприятий в малых населенных пунктах зачастую отсутствуют необходимые ресурсы и компетенции. Как отмечалось, на рентабельные водоканалы Чебоксар и Новочебоксарска приходится 83% объема услуг в натуральном выражении. Абсолютное большинство остальных организаций являются убыточными.

ЦИФРА 32 из 38 организаций водоснабжения и водоотведения в республике на сегодня убыточные

Тарифы на услуги в последние годы не покрывают даже операционные расходы. Ситуация усугубляется постоянным снижением величины полезного отпуска воды и объема пропуска сточных вод. Тарифы на воду и ее отведение значительно дифференцированы по городам и районам. Максимальные тарифы для населения на холодное водоснабжение и водоотведение по различным муниципальным образованиям превышают средний уровень тарифов, сложившийся по республике.

Проблема усугубляется отсутствием управленческого учета и нехваткой квалифицированных кадров в организациях водопроводно-канализационного хозяйства. С сентября прошлого года прекратило свою деятельность находящееся в процедуре конкурсного производства МУП «Шумерлинское ПУ Водоканал». На качестве услуг сказывается большой износ оборудования: по очистным сооружениям канализации — 65,8%, по канализационным насосным станциям — 57,2%. Шаткое финансовое состояние организаций не позволяет им поддерживать инфраструктуру в состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям. В 2020 году в республике инвестиционные программы реализовывали только 4 организации.

По словам министра, все это диктует необходимость масштабной реконструкции и модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства, а также перехода на единую технологию водоподготовки. Источниками финансирования данного процесса могут быть как бюджетные средства, в том числе привлеченные из федерального бюджета, так и внебюджетные.

При этом необходимым условием эффективного осуществления полномочий органов государственной власти является консолидация муниципальных активов на уровне региона. Только консолидация объектов водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить комплексное централизованное управление и контроль за модернизацией объектов и привлечь инвестиции на проекты развития систем. Только в этом случае возможно повышение качества питьевой воды и улучшение экологического состояния водоемов. Для осуществления данных полномочий необходимо увеличение штатной численности Минстроя Чувашии минимум на 5 единиц, считает Павел Данилов.

Впрочем, отдельные парламентарии встретили законопроект в предложенном виде буквально в штыки. Даже в профильном комитете он не был одобрен единогласно. На сессии иные депутаты высказывались в том духе, что надо, дескать, подождать с годик, еще поработать над документом для полной ясности, а то как бы не вышло по бессмертной формуле «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Объединим убыточные предприятия с рентабельными, а они вскоре тоже скатятся в долги, высказал сомнение депутат Олег Мешков. А Игорь Моляков опасается — не получим ли мы в результате еще одну концессию с труднопредсказуемыми результатами? Он даже соответствующий запрос в федеральный Минстрой направлял. «Ни о каких концессиях речи не идет!» — заверил Павел Данилов. Депутат внял этому, отметив, что с системой что-то надо делать, главное — чтобы она не перешла каким-то сторонним коммерсантам.

Законопроект поддержал депутат Михаил Резников. Мизерное количество организаций, инвестирующих в модернизацию, объясняется, прежде всего, слабым финансовым и техническим менеджментом. На местном уровне просто не хватает толковых управленцев в этой сфере. Можно подождать с принятием такого закона, и что — стоять и ждать, что будет с этой сферой дальше? Но это не та сфера, где можно и подождать, она нужна людям каждый день и час, подчеркнул парламентарий. Надо принять закон и двигаться дальше. После оживленного обсуждения подавляющим большинством голосов закон был принят.

Депутаты также утвердили поправку о приостановлении действия нормы Закона «О государственной гражданской службе Чувашской Республики» о предоставлении госслужащим единовременной субсидии на приобретение жилья нуждающимся в нем. Она не выделяется уже с 2015 года, и вот снова до 1 января 2023 года приостанавливается ее предоставление. Данная субсидия не роскошь, если учесть, что зарплаты у госслужащих не такие уж и высокие, отметил депутат Константин Степанов. С чем же связан очередной мораторий, спросил он. С непростой текущей финансовой обстановкой, пояснил руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов.

Приняты также изменения в законы «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» и другие. На сессии утвержден состав Экспертного совета Госсовета республики. В завершение заседания прошел правительственный час по теме направлений развития здравоохранения. Перед депутатами отчитывался вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.