На Оперштабе обсудили досрочное начало зимних каникул и единый сертификат вакцинации

Зимние каникулы в школах Чувашии, возможно, начнутся досрочно и продлятся дольше обычного. В пятницу на очередном республиканском Оперштабе по коронавирусу Глава Чувашии Олег Николаев предложил региональному Минобру рассмотреть такую возможность. Окончательное решение будет принято к понедельнику.

Причина – в детских садах и школах растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. В некоторых регионах уже пересматривают сроки каникул, заметил Олег Николаев. По его словам, за счет увеличения каникул можно растянуть проведение новогодних праздников в школах и детских садах.

Также Глава Чувашии вынес на обсуждение принятый Госдумой России в первом чтении законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест и в транспорте. Ожидается, что закон заработает в конце января – в феврале следующего года. Это время, пока закон не вступил в законную силу, руководитель республики порекомендовал использовать для вакцинации, чтобы спокойно передвигаться и посещать общественные места. «Это будет уже федеральная норма. И действовать она будет не потому, что мы хотим или нет, это будет обязательная норма. При этом я прошу не давить этим фактором, а объяснять», — поручил Олег Николаев.

На этой неделе по распоряжению главного санитарного врача республики в Чувашии расширили перечень отдельных категорий граждан, для которых вакцинация стала обязательной. Это люди старше 60 лет, студенты техникумов и вузов старше 18 лет, а также лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением). Глава Чувашии Олег Николаев поручил в случае необходимости перенаправлять пункты вакцинации, особенно мобильные, в учебные заведения. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская напомнила: до 17 января те, кто включен в перечень, должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 февраля – вторым компонентом. Если к этому времени прививки не будет, невакцинированных вправе отстранить от работы или перевести учиться дистанционно.

В больницах становится свободнее

По данным и.о. министра здравоохранения Чувашии Алексея Кизилова, в республике по сравнению с предыдущей неделей немного снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Больницы постепенно выходят из режима ковид-госпиталей. В течение двух недель в плановый режим работы перейдет противотуберкулезный диспансер. С пятницы там перестали госпитализировать пациентов с коронавирусом, для лечения которых в учреждении развернули 95 коек. Отмечают снижение пациентов и во Второй городской больнице, Канашской, Красночетайской и Алатырской районных больницах. Вместе с тем при необходимости, отметил Кизилов, в лечебных учреждениях Чувашии готовы в течение двух-трех суток открыть более 2300 коек.

В целом, по данным на 17 декабря, в республике развернуты 1286 коек в 13 ковид-госпиталях, 293 из них свободны. На стационарном лечении находятся 993 пациента. Из них в состоянии средней степени тяжести – 707, тяжелых – 220, крайне тяжелых – 44. На ИВЛ – 27 человек. В стационарах лечатся 632 человека старше 60 лет.

Как заметил Алексей Кизилов, медицинские организации обеспечены лекарственными препаратами вплоть до середины февраля. С кислородом для пациентов на ИВЛ тоже все стабильно – в среднем расходуется около 20 тонн в сутки. В достатке имеются и вакцины. Их хватает для всех жителей республики, кому необходима вакцинация. А это по плану – 80% взрослого населения, более 760 тысяч человек. Всего прививку в Чувашии сделали 513718 человек, 68% от плана. Более 153 тысяч из них – люди старше 60 лет. План в этой категории – 90%, чтобы достичь его, должны вакцинироваться еще около 95 тысяч человек. Делают прививки и иностранцам – вакцину получили уже около 900 человек.

Кстати С начала эпидсезона зарегистрировано 19 случаев гриппа, 11 из них — на прошлой неделе. «Это свидетельствует о том, что у нас не только ковид на повестке дня, грипп тоже начал себя проявлять», — отметила руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. По ее словам, в некоторых муниципалитетах прививочная кампания против гриппа проводится не на должном уровне. В Козловском районе, например, план выполнен всего на 21%, в Новочебоксарске – на 36%. .

А телефон с куар-кодом даже не включен…

В общепите, розничной торговле и сфере услуг, по информации вице-премьера – министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, доля вакцинированных работников превысила требуемые 80%. За две недели улучшилась ситуация в магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка». На последнем Оперштабе, напомним, Глава Чувашии Олег Николаев призвал к ответу руководство сети за невысокую долю вакцинированных сотрудников. Сейчас там все в пределах нормы.

Но к крупным торговым центрам вопросы остались. Как подметил Олег Николаев, часто проверка QR-кодов при входе проходит формально: «Порою только вид делается, а на деле телефоны даже не включены». Накануне Нового года потоки покупателей возрастают и такое наплевательское отношение к ограничительным мерам может дорого обойтись.

Руководитель республики попросил Минэкономразвития усилить контроль за соблюдением всех требований в торговых центрах, а в случае пренебрежения ими – смело принимать жесткие меры. «Крупные торговые центры при введении каждой новой меры ограничения громко заявляют о необходимости начала работы, способности выполнять любые меры предосторожности и неукоснительно их соблюдать. Каждый раз говорим об этих вещах, но на стадии реализации, к сожалению, отмечаем, что возникает много вопросов. Это не здорово», – сказал Глава республики.

А министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина обратила внимание, что за последнюю неделю почти вдвое увеличилось число нарушителей режима самоизоляции. «Давайте реагировать, — попросил Олег Николаев ответственные ведомства. — Если мы просто получаем эту информацию, кладем в папку и забываем, то смысл в этой работе небольшой».