Красная площадь с ресторана «Волга». Чебоксары, 18 июня 1980 года

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Летом 1980 года Василий вновь поднялся по пожарной лестнице северного торца здания ресторана «Волга». За три месяца много изменений произошло на Красной площади.

Самое основное — по улице Розы Люксембург движение прекратилось. Не совсем, конечно. До моста и через мост можно было проехать, но и только. Дальше улицу перекрыла груда песка и земли — завершалось строительство откосной набережной — будущей Исторической.

В конце 1978 года, когда все перемены здесь только начинались, газета «Советская Чувашия» писала: «…анализ показал, что многовековой, так называемый культурный слой Чебоксар представляет большую ценность для историко-археологических исследований. Территория, на которой залегает культурный слой XIV–XV веков (а возможно и более раннего времени), — это, прежде всего, район улиц Союзной, Р. Люксембург, Чернышевского. Земляные работы здесь по подготовке зоны затопления необходимо согласовывать с археологами».

Вот перед нами бывший парк имени Крупской — место, ограниченное как раз этими улицами. Центр бывшей Базарной площади, центр старого города – но никогда не было здесь раскопок, последние раскопки велись летом 1979 года немного выше, на месте бывшей художественной галереи. Теперь в этом центре «раскопки» ведет экскаватор, и самосвалы вывозят этот самый «многовековой культурный слой».

Весной 1980 года наша газета ничего, кроме как: «В зоне будущего залива в Чебоксарах происходят перемены. Тяжело нагруженные машины везут песок, камень, железобетонные панели, арматуру…», не сказала. Но ведь «везут» — это то, что мы видим на первом плане, то есть песок, панели, арматура для строительства. А вот куда вывозят грунт, газета не сказала — видимо, тоже не знала.

В левой части фотографии еще стоят два здания Верховного суда. Единственные из всех строений на Красной площади, которые не были разрушены стенобитной машиной, а именно взорваны, и случилось это через день — 19 июня. Василий как-то исхитрился заснять этот момент, но, как он сам рассказывал, тут же подошел «человек в штатском», показал удостоверение, и пленку пришлось засветить. Почему взорвали? А кто его знает, может стенобитный агрегат отдыхал, ему ведь осенью еще трудиться и трудиться.

Справа на первой фотографии видно скрытое за деревьями двухэтажное старинное здание постройки XIX века. С этого дома начиналась улица Союзная. Видимо, за лето стенобитный агрегат отдохнул, и в сентябре продолжил свою работу. Сейчас он работает с северной стороны здания (видна его стрела).

Метровой толщины стены, выходящие на запад, уже разрушены и открылся интерьер внутренних помещений, которые после революции в разное время занимали Народный комиссариат финансов (некоторое время улица даже называлась Наркомфиновской), Управление Гострудсберкасс и Госкредита, конструкторское бюро, центральная сберкасса… Обычная покраска стен, никакой офисной роскоши — вверху побелка, внизу масляная краска.

Как выглядел интерьер до революции, уже не узнать, а ведь у дома было много хозяев — последним был купец Иевлев, которому также принадлежали торговые помещения по улице Рождественской (первое название улицы) и лавки на Базарной площади. При нем в здании был открыт кабак с «номерами», кабак располагался на первом этаже, а окна бывших «номеров» вон они — на втором и третьем этажах южного крыла, которые стенобитная машина пока еще не тронула. Ну а сегодня дорога с автомобильным движением в сторону Волги проходит аккурат по этим окнам.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова