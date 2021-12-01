Красная площадь с ресторана «Волга». Чебоксары, 18 июня 1980 года

Автор: Владимир ТрофимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Василия Евдокимова

Оригинал фото

Летом 1980 года Василий вновь поднялся по пожарной лестнице северного торца здания ресторана «Волга». За три месяца много изменений произошло на Красной площади.
Самое основное — по улице Розы Люксембург движение прекратилось. Не совсем, конечно. До моста и через мост можно было проехать, но и только. Дальше улицу перекрыла груда песка и земли — завершалось строительство откосной набережной — будущей Исторической.
В конце 1978 года, когда все перемены здесь только начинались, газета «Советская Чувашия» писала: «…анализ показал, что многовековой, так называемый культурный слой Чебоксар представляет большую ценность для историко-археологических исследований. Территория, на которой залегает культурный слой XIV–XV веков (а возможно и более раннего времени), — это, прежде всего, район улиц Союзной, Р. Люксембург, Чернышевского. Земляные работы здесь по подготовке зоны затопления необходимо согласовывать с археологами».
Вот перед нами бывший парк имени Крупской — место, ограниченное как раз этими улицами. Центр бывшей Базарной площади, центр старого города – но никогда не было здесь раскопок, последние раскопки велись летом 1979 года немного выше, на месте бывшей художественной галереи. Теперь в этом центре «раскопки» ведет экскаватор, и самосвалы вывозят этот самый «многовековой культурный слой».
Весной 1980 года наша газета ничего, кроме как: «В зоне будущего залива в Чебоксарах происходят перемены. Тяжело нагруженные машины везут песок, камень, железобетонные панели, арматуру…», не сказала. Но ведь «везут» — это то, что мы видим на первом плане, то есть песок, панели, арматура для строительства. А вот куда вывозят грунт, газета не сказала — видимо, тоже не знала.
В левой части фотографии еще стоят два здания Верховного суда. Единственные из всех строений на Красной площади, которые не были разрушены стенобитной машиной, а именно взорваны, и случилось это через день — 19 июня. Василий как-то исхитрился заснять этот момент, но, как он сам рассказывал, тут же подошел «человек в штатском», показал удостоверение, и пленку пришлось засветить. Почему взорвали? А кто его знает, может стенобитный агрегат отдыхал, ему ведь осенью еще трудиться и трудиться.

Фото Василия Евдокимова

Справа на первой фотографии видно скрытое за деревьями двухэтажное старинное здание постройки XIX века. С этого дома начиналась улица Союзная. Видимо, за лето стенобитный агрегат отдохнул, и в сентябре продолжил свою работу. Сейчас он работает с северной стороны здания (видна его стрела).
Метровой толщины стены, выходящие на запад, уже разрушены и открылся интерьер внутренних помещений, которые после революции в разное время занимали Народный комиссариат финансов (некоторое время улица даже называлась Наркомфиновской), Управление Гострудсберкасс и Госкредита, конструкторское бюро, центральная сберкасса… Обычная покраска стен, никакой офисной роскоши — вверху побелка, внизу масляная краска.
Как выглядел интерьер до революции, уже не узнать, а ведь у дома было много хозяев — последним был купец Иевлев, которому также принадлежали торговые помещения по улице Рождественской (первое название улицы) и лавки на Базарной площади. При нем в здании был открыт кабак с «номерами», кабак располагался на первом этаже, а окна бывших «номеров» вон они — на втором и третьем этажах южного крыла, которые стенобитная машина пока еще не тронула. Ну а сегодня дорога с автомобильным движением в сторону Волги проходит аккурат по этим окнам.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова
Опубликовано: 13 декабря 2021 г.


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