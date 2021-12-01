Чебоксарские дорожники выдержали испытание снегопадом

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Проезжую часть чистят в первую очередь. Фото Олега Мальцева

…Он закружил со вчерашнего вечера. Утром на дорогах было не то чтобы не проехать — движение осложнялось из-за вязкой снежной каши на некоторых участках.
К примеру, в девятом часу утра из Новочебоксарска в Чебоксары рейсовый автобус, по выражению пассажиров, двигался «как черепаха». Между тем в Чебоксарах, как сообщили в городской администрации, дорожники встретили снегопад в режиме полной готовности. 32 комбинированные дорожные машины выехали на посыпку дорог песчано-соляной смесью через 10 минут после начала снегопада, в 22.10. На очистке тротуаров работали 26 тракторов. Часы «пик» используются для пересменки.
Только вот к утру, кажется, не все успели сделать. Проезжую часть городских дорог почистили, сгребли снег к остановочным «карманам» и уехали — видимо, на пересменку. А пассажирам пришлось буквально штурмовать снежные валы, пробираясь к автобусам и троллейбусам. А снегопады ведь только начинаются…

Опубликовано: 8 декабря 2021 г.


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