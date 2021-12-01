Жильцы домов с лифтами будут больше платить за капремонт

Размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов будут зависеть от наличия в них лифтов. Это предусматривается принятым на сегодняшнем заседании правительства республики постановлением о минимальной величине взносов на 2022 год.

Как доложил и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов, в «безлифтовом» доме ежемесячный взнос составит 6 руб. 92 коп. на один кв. метр общей площади помещений — с ростом к нынешнему на 39 коп.

В домах с лифтами размер взноса будет 7 руб. 51 коп. — увеличение на 98 коп. Такой дифференцированный подход обусловлен необходимостью ремонта и замены лифтов, пояснил Максимов, уровень износа лифтового хозяйства составляет более 70%.

Программа капремонта предусматривает замену более 4000 лифтов, но выполнен этот пункт пока чуть более чем на 10%. До 2025 года реально отремонтировать только 21% от фактической необходимости, а это создает угрозу для безопасности жильцов. Чтобы ездить в кабинках люди могли без риска, надо заменить еще не менее 1480 лифтов.

ЦИФРЫ Более 1700 лифтов уже отработали нормативные сроки. Общая потребность средств на их замену составляет более 5,2 млрд рублей

Это трудно сделать без привлечения дополнительных денег, которые должны поступить в результате повышения взносов на капремонт. Предложенная мера принесет дополнительно 69 млн руб. только за счет дифференциации взносов, а в целом — 148 млн руб. Соответственно возрастет и число новых лифтов и оборудования. Владимир Максимов признал, что мера по повышению взносов вынужденная, поэтому прорабатываются другие финансовые источники, среди них, в частности, средства фонда содействия и реформирования ЖКХ.

Ожидается также повышение платы за техосмотр транспортных средств — об этом доложила руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Предельные ее размеры, кстати, не менялись с 2014 года. По данным Колебановой, в Пермском крае цена техосмотра составляет сейчас 655 руб., в Астраханской области — 788 руб. В Чувашии согласно проекту постановления предлагается тариф 557 руб.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава республики: «Повышение платы за капремонт в домах с лифтовым оборудованием направлено на ускорение его модернизации. Если делать это в расчете только на средства республиканского фонда капитального ремонта, то старение лифтов не будет остановлено, состояние лифтового хозяйства станет только ухудшаться. И через 5-6 лет оно просто встанет, не говоря уж о том, что пользоваться лифтами будет небезопасно. Минстрою следует активно консолидировать и другие источники обновления лифтового хозяйства».

С 1 октября вступили в силу изменения в Федеральный закон о техосмотре, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. В частности, вводится фотовидеофиксация осмотра, а также госконтроль за осмотром специальных транспортных средств. Кроме того, предусматривается норма количества машин, осмотренных за определенный период времени, что исключает поверхностный, формальный осмотр.

Глава республики напомнил, что до 1 марта следующего года все станции техосмотра должны пройти аккредитацию. А для этого необходимо привести в порядок их техническое оснащение. Во главу угла надо поставить качество процедуры осмотра, нацелил Олег Николаев. В последнее время было несколько аварий с участием общественного транспорта, и среди причин были как раз ненадлежащий техосмотр либо его отсутствие.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Чувашии на 2022 год составит 11724 рубля — рост на 1310 рублей, для пенсионеров — 9250 рублей — рост на 784 рубля, для детей — 10433 рубля — увеличение на 555 рублей. Эти показатели привела министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, представляя проект соответствующего постановления. Рост «минималки» обеспечит увеличение социальных выплат для 170 тысяч жителей Чувашии. К размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям.

На заседании принят проект поправок в Закон «О защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики». Глава республики сообщил, что в ближайшее время должен быть составлен план действий по каждому проблемному объекту — вплоть до указания количества работающей техники и результатов, которые будут получены к определенному сроку.

Согласно изменениям, внесенным в постановление Кабинета Министров от 29 июня 2021 года, для поощрения предпринимательской инициативы на селе вводится грант «Перспектива», в рамках которого определяются перспективные направления развития сельскохозяйственного производства и на конкурсной основе предоставляются гранты на реализацию бизнес-проектов. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. На 2022 год перспективными определены сыроделие и товарное рыбоводство. Для реализации бизнес-проектов в данных направлениях планируется предоставление грантов до 10 млн рублей. В республиканском бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 125 млн рублей. Предприниматели и фермеры, прошедшие конкурсный отбор, смогут потратить средства гранта на разработку документации, приобретение, строительство или ремонт производственных объектов, подключение их к сетям, приобретение производственного оборудования, приобретение посадочного материала и ремонтно-маточного стада.