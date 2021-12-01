На смену действующим мерам поддержки личных подсобных хозяйств придет социальный контракт

Активнее развивать поддержку личных подворий в рамках механизма социального контракта. Такую задачу поставил на планерке Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, это новое перспективное направление имеет большое значение для семей в сельской местности.

«Ввиду того, что в этом году формы поддержки личных подсобных хозяйств, которые были, прекращаются, механизм поддержки через соцконтракт будет приобретать все более масштабный характер, — отметил Олег Николаев. — Здесь нам надо превентивно действовать и активно поработать. Он поручил Минтруду совместно с Минсельхозом и главами администраций муниципальных районов проанализировать и проработать данное направление — с учетом того, что «именно на селе проживает достаточно большое количество людей, официально безработных, которые при этом активно занимаются личным подсобным хозяйством, например, производством молока».

По данным министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, в этом году в республике заключено 99 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства. На осуществление деятельности владельцам ЛПХ предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, которую можно направить на приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной продукции, либо на обучение.

В текущем году в республике заключено 2538 социальных контрактов, подавляющее большинство из них — по направлению «поиск работы», сообщают в Минтруда Чувашии. Всего на поддержку граждан в рамках социального контракта, с учетом дополнительно выделенной суммы из федерального бюджета, направлено 395,3 миллиона рублей. Это на 5% выше уровня прошлого года.

Большая часть «контрактных денег» — 379 миллионов рублей — жителям республики уже выплачена.