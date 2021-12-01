Студент Чебоксарского института Московского политеха стал победителем конкурса «Твой ход»

На днях в сочинском парке культуры и науки «Сириус» завершился Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в финале участвовало около тысячи студентов из 76 регионов страны, сообщили в Минобразования Чувашии. На финальном этапе ребята занимались проектированием университета будущего. По итогам конкурса 200 студентов стали его победителями. Среди них — студент 3 курса Чебоксарского института Московского политеха Алексей Федотов. Он стал обладателем 1 миллиона рублей, которые можно расходовать на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий. Также есть возможность потратить 5% от суммы на осуществление личной мечты.

«Мы подготовили проект интеллектуальной системы для построения карьерного пути. Ее смысл в том, чтобы помочь вузу определить, какие навыки необходимы студенту», — поделился впечатлениями Алексей Федотов.