Николай Каргин возглавил Чебоксарский электромеханический колледж

В Межрегиональном центре компетенций — Чебоксарском электромеханическом колледже во второй раз за полгода сменилось руководство.

Как уже сообщала «СЧ», в июле директором колледжа был назначен 59-летний депутат Чебоксарского горсобрания и генеральный директор ООО «Объединенное железнодорожное хозяйство» Виктор Горбунов. На этом посту он сменил 72-летнего Алексея Судленкова.

Но проработал в колледже Горбунов недолго. Вскоре он стал депутатом Госсовета Чувашии, возглавил Комитет по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, и теперь трудится в местном парламенте на освобожденной основе.

Остававшуюся некоторое время вакантной должность директора МЦК — Чебоксарского электромеханического колледжа на этой неделе занял Николай Каргин — 50-летний выпускник юрфака ЧГУ, до недавнего времени работавший первым заместителем руководителя администрации Главы Чувашии — начальником Управления внутренней политики.

Нового руководителя коллективу колледжа представил министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Он сообщил, что Николай Каргин имеет большой практический опыт и пожелал ему плодотворной работы и претворения в жизнь новых идей и проектов.

«В колледже уже реализуется много проектов, — отметил в свою очередь Николай Каргин. — Но перед нами ставятся еще более амбициозные задачи. Уверен, мы, как одна команда, справимся с ними».