В Вурнарах начали выпуск биопестицидов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вурнарский завод смесевых препаратов начал выпускать биологические средства защиты растений.

Линейку продукции Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» расширили биопестициды. Это новое направление в деятельности предприятия, которое традиционно, начиная с 1947 года, производит химические средства защиты растений. Сейчас годовой объем выпуска химической продукции достигает 25 тыс. тонн.
В последние годы научные сотрудники компании «Август» наряду с химическими средствами защиты растений начали разрабатывать биологические препараты. Первые два биопрепарата недавно сошли с конвейера завода компании в Вурнарах. На Вурнарском заводе смесевых препаратов оснащен цех для выпуска инсектицидов, именно здесь провели постановку на производство новых биопрепаратов. До этого они успешно прошли испытания, государственную регистрацию и апробацию лабораторного регламента.
Новые биопрепараты предназначены для борьбы с насекомыми-вредителями, выпускаются в форме водного раствора. Они содержат натуральный инсектицид растительного происхождения, полученный из растений рода Sophora. Биоинсектицид «Матрин Био» эффективен против тли, паутинного и войлочного клещей, трипсов, тепличной белокрылки, гроздевой листовертки, цикадок, совок. Он используется на яблоне, груше, розе, томате и огурце защищенного грунта, винограде и сое. Препарат расфасован в крупную тару для аграрных предприятий и в мелкую — для дачников и огородников. Он безопасен для хищных клещей, поэтому совместим с применением биометода. Отсутствие фитотоксичности позволяет использовать его в ранние фазы развития растений. Благодаря мягкому воздействию препарата на насекомых-опылителей можно не вывозить улья из теплиц, а опрыскивать растения при закрытых летках.
Биопрепарат «Профилактин Био» содержит в составе не только инсектицид растительного происхождения, но и вазелиновое масло, которое обволакивает насекомых, тем самым лишая их кислорода. Препарат предназначен для ранневесенней обработки плодовых деревьев и кустарников от зимующих вредителей, таких как щитовки, ложнощитовки, клещи, тли, медяницы, листовертки, моли. Препараты подходят для экологического земледелия.
«Постановка на производство новых биопестицидов прошла успешно. Получены препараты, соответствующие техническим условиям», — отметила главный технолог завода Елена Хасиятулловна Буданова.

Опубликовано: 1 декабря 2021 г.


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