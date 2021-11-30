Новогодние ели подрожали почти на треть

Цены на искусственные новогодние ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30%, сообщает РБК со ссылкой на представителей федеральных торговых сетей. Товар дорожает из-за увеличившихся расходов на сырье и логистику. Растет и стоимость настоящих деревьев.

Так, закупочные цены на искусственные ели в сети «Ашан» выросли на 20%. В других увеличение отпускных цен составляет в среднем 15%. Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries, как сообщили в его пресс-службе, сейчас составляет почти 3,3 тыс. руб., на 12% больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле — в среднем 1,6 тыс. руб., но и он за год вырос в цене на 14%.

Искусственные ели, по словам ретейлеров, дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%.