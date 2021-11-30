Образование с прицелом на рабочее место

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Центр цифрового образования детей «IT-куб» при Ядринском агротехническом техникуме открывает новые возможности для подрастающего поколения. Фото Максима Васильева

Во вторник, 30 ноября, депутат Госдумы России Алла Салаева провела в Ядрине личный прием граждан и приняла участие в круглом столе по вопросу подготовки кадров для предприятий и организаций города и района в Ядринском агротехническом техникуме.
Заведующая музеем натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века в деревне Верхние Ачаки Людмила Петрова обратилась к депутату Госдумы со своей проблемой. Дело в том, что вся работа по музею лежит на ней и ее муже. Людмила Петрова считает, что в музей необходимо провести электричество, отремонтировать там крышу и увеличить число сотрудников.
А вот директор школы в деревне Персирланы Светлана Григорьева обратилась с просьбой о строительстве нового здания школы и детского сада. В настоящее время здание школы 1965 года постройки не имеет актового и спортивного залов, профильных классов по химии и физике. Возможное решение этого вопроса Алла Салаева обозначила вместе с министром образования республики Дмитрием Захаровым. Так, в течение декабря будет подобран типовой проект на 100 детей с двумя группами для детского сада.

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы России:

«За круглым столом мы собрали работодателей Ядринского района, руководителей предприятий и техникумов. Очень важно, используя ресурсы, которые у нас есть даже в виде госзадания и заказов на подготовку специалистов, сделать так, чтобы на финише было не просто получение образования, а трудоустройство в родной Чувашии и желательно в месте, где ты родился. Самое главное — подготовить ребят-специалистов уже под рабочее место, которое гарантировано будет предоставлено им со стороны основных наших чувашских производителей».

В целом по результатам встречи Аллы Салаевой с жителями Ядринского района все вопросы будут отработаны профильными ведомствами Чувашии совместно с муниципалитетом.
Позднее, в стенах агротехнического техникума, на круглом столе с участием Аллы Салаевой обсудили подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с кадровыми потребностями экономики Чувашской Республики и муниципалитетов.

На сегодняшний день в Ядринском районе «кадровый вопрос» стоит остро, особенно в сельском хозяйстве. Район испытывает дефицит в профессиональных комбайнерах, трактористах, инженерах, зоотехниках. Поэтому основная тема круглого стола — перспективы развития Ядринского агротехнического техникума в свете подготовки рабочих и специалистов для сельскохозяйственной отрасли района. Но синхронизация производства и образования касается всей республики, поэтому на совещании присутствовали и руководители сельскохозяйственных техникумов Ядринского, Вурнарского, Цивильского, Батыревского, Мариинско-Посадского районов.

Даже такое направление, как робототехника, не будет лишним для будущих специалистов сельского хозяйства. Фото Максима Васильева

«Если говорить только об аграрном секторе, то все образование должно подстроиться под запрос необходимых отрасли специалистов, которые будут развивать сельское хозяйство в нашей республике», — отметила Алла Салаева. По словам депутата Госдумы, до конца года есть возможность окончательно утвердить программу с количественными и качественными показателями, с пониманием потребности финансовых ресурсов, чтобы аграрные техникумы выпускали современных, высококвалифицированных специалистов для нашей республики.
По мнению вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, уже сейчас в сельском хозяйстве без цифровизации достичь хороших результатов невозможно. Создание на базе Ядринского аграрного техникума Центра образования детей «IT-куб. Ядрин» повышает уровень подготовки нужных специалистов.
«Актуальность создания данной площадки связана с повышением уровня информатизации и компьютеризации современного мира, в том числе и агропромышленного комплекса. Значительно возрастает спрос со стороны компаний на подготовленных специалистов для дальнейшего развития сферы», — сказал руководитель Минсельхоза.
А министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров считает, что «узких» специалистов нужно готовить не только со студенческой скамьи, но и со школы в том числе. Потому что ориентиры при выборе будущей профессии закладываются еще со средних классов школы.
В ходе дискуссии руководители основных предприятий Ядринского района выразили готовность оказать помощь в подготовке будущих специалистов. Это и возможность для студентов пройти практику, и организация на производствах экскурсий для школьников района, и участие в мероприятиях, популяризирующих профессии в сфере сельского хозяйства.
По итогам круглого стола участниками было принято решение в течение месяца определиться и синхронизировать запросы по тем профессиям, которые необходимы Ядринскому району для успешного развития аграрного сектора.

 

Фото Максима Васильева: 




visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility


visibility

 

Опубликовано: 1 декабря 2021 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.