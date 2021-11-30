Образование с прицелом на рабочее место

Во вторник, 30 ноября, депутат Госдумы России Алла Салаева провела в Ядрине личный прием граждан и приняла участие в круглом столе по вопросу подготовки кадров для предприятий и организаций города и района в Ядринском агротехническом техникуме.

Заведующая музеем натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века в деревне Верхние Ачаки Людмила Петрова обратилась к депутату Госдумы со своей проблемой. Дело в том, что вся работа по музею лежит на ней и ее муже. Людмила Петрова считает, что в музей необходимо провести электричество, отремонтировать там крышу и увеличить число сотрудников.

А вот директор школы в деревне Персирланы Светлана Григорьева обратилась с просьбой о строительстве нового здания школы и детского сада. В настоящее время здание школы 1965 года постройки не имеет актового и спортивного залов, профильных классов по химии и физике. Возможное решение этого вопроса Алла Салаева обозначила вместе с министром образования республики Дмитрием Захаровым. Так, в течение декабря будет подобран типовой проект на 100 детей с двумя группами для детского сада.

АЛЛА САЛАЕВА, депутат Госдумы России: «За круглым столом мы собрали работодателей Ядринского района, руководителей предприятий и техникумов. Очень важно, используя ресурсы, которые у нас есть даже в виде госзадания и заказов на подготовку специалистов, сделать так, чтобы на финише было не просто получение образования, а трудоустройство в родной Чувашии и желательно в месте, где ты родился. Самое главное — подготовить ребят-специалистов уже под рабочее место, которое гарантировано будет предоставлено им со стороны основных наших чувашских производителей».

В целом по результатам встречи Аллы Салаевой с жителями Ядринского района все вопросы будут отработаны профильными ведомствами Чувашии совместно с муниципалитетом.

Позднее, в стенах агротехнического техникума, на круглом столе с участием Аллы Салаевой обсудили подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с кадровыми потребностями экономики Чувашской Республики и муниципалитетов.

На сегодняшний день в Ядринском районе «кадровый вопрос» стоит остро, особенно в сельском хозяйстве. Район испытывает дефицит в профессиональных комбайнерах, трактористах, инженерах, зоотехниках. Поэтому основная тема круглого стола — перспективы развития Ядринского агротехнического техникума в свете подготовки рабочих и специалистов для сельскохозяйственной отрасли района. Но синхронизация производства и образования касается всей республики, поэтому на совещании присутствовали и руководители сельскохозяйственных техникумов Ядринского, Вурнарского, Цивильского, Батыревского, Мариинско-Посадского районов.

«Если говорить только об аграрном секторе, то все образование должно подстроиться под запрос необходимых отрасли специалистов, которые будут развивать сельское хозяйство в нашей республике», — отметила Алла Салаева. По словам депутата Госдумы, до конца года есть возможность окончательно утвердить программу с количественными и качественными показателями, с пониманием потребности финансовых ресурсов, чтобы аграрные техникумы выпускали современных, высококвалифицированных специалистов для нашей республики.

По мнению вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, уже сейчас в сельском хозяйстве без цифровизации достичь хороших результатов невозможно. Создание на базе Ядринского аграрного техникума Центра образования детей «IT-куб. Ядрин» повышает уровень подготовки нужных специалистов.

«Актуальность создания данной площадки связана с повышением уровня информатизации и компьютеризации современного мира, в том числе и агропромышленного комплекса. Значительно возрастает спрос со стороны компаний на подготовленных специалистов для дальнейшего развития сферы», — сказал руководитель Минсельхоза.

А министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров считает, что «узких» специалистов нужно готовить не только со студенческой скамьи, но и со школы в том числе. Потому что ориентиры при выборе будущей профессии закладываются еще со средних классов школы.

В ходе дискуссии руководители основных предприятий Ядринского района выразили готовность оказать помощь в подготовке будущих специалистов. Это и возможность для студентов пройти практику, и организация на производствах экскурсий для школьников района, и участие в мероприятиях, популяризирующих профессии в сфере сельского хозяйства.

По итогам круглого стола участниками было принято решение в течение месяца определиться и синхронизировать запросы по тем профессиям, которые необходимы Ядринскому району для успешного развития аграрного сектора.