Качество бизнеса в условиях неопределенности

От углеродной зависимости — к зеленой экономике

Ежегодно в последних числах ноября проводится Всемирный день качества и одноименная Европейская неделя. К этому событию приурочен традиционный межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», с конца 1990-х годов проходящий в Чебоксарах. Нынешний под эгидой Минпромэнерго Чувашии стал XVII по счету.

На предыдущих форумах речь шла о качестве как основе успешного бизнеса, лучших практиках повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. В тему нынешнего форума была внесена оговорка — бизнес в условиях неопределенности. Понятно, от чего исходящей — от пандемии. О ее влиянии то и дело заходила речь в выступлениях участников, значительная часть которых звучала в режиме видеосвязи. Аудиторию форума составляли руководители организаций и собственники компаний, руководители и специалисты служб качества, производственной системы, развития бизнеса, пищевой безопасности, инженеры и технологи, эксперты из сферы госрегулирования, представители органов власти, общественных и деловых объединений. Словом, все те, кто делает мир качественнее.

Глава Чувашии Олег Николаев приветствовал форум непосредственно в зале республиканской Национальной библиотеки. Он напомнил о системе национальной стандартизации, по пути которой республика продвигается. Все чаще качество продукции подтверждается в заявительном порядке. «В условиях развития глобализации, взаимопроникновения рынков такой подход целесообразен. Когда цена и качество являются привлекательными для потребителя, несомненно, мы будем конкурентными, нас будут выбирать. Таким образом, можем планировать новые бизнес-проекты, бизнес-процессы и уверенно смотреть в будущее», — сказал Глава.

Достижения Чувашии в плане качества внушительные. В течение последних двадцати с лишним лет 708 предприятий стали победителями и лауреатами конкурсов по качеству. 165 наименований продукции и услуг организаций республики стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». При этом количество участников, ежегодно претендующих на получение награды, возросло более чем в шесть раз. По информации Всероссийской организации качества, Чувашская Республика входит в число девяти субъектов Российской Федерации, где активно ведется комплексная работа по вопросам качества.

Форум в режиме ВКС приветствовал неизменный его участник начиная с первых лет — один из ведущих в стране экспертов по качеству Геннадий Воронин.

ГЕННАДИЙ ВОРОНИН,

президент Всероссийской организации качества, главный редактор журнала «Стандарты и качество», профессор: «В Чувашии я бываю в течение последних 25 лет. Хочу отметить высокое качество электротехнической продукции, выпускаемой в регионе. И этой продукции насчитывается более 100 тысяч наименований, много ее поставляется за рубеж, а плохие изделия там никто не возьмет. Другое направление — мукомольное. Продукция Чебоксарского элеватора не раз становилась победителем многих конкурсов. Это здорово, хлеб всему голова! Еще хочу отметить Чебоксарский федеральный центр травматологии и ортопедии — один из лауреатов премии правительства России в области качества».

На правах редактора журнала «Стандарты и качество», Геннадий Воронин, по его выражению, «немножко поворчал». Каждый форум надо начинать с доклада о том, что сделано за год после предыдущего, заметил он, выразив надежду, что на следующем форуме это произойдет.

В первых же выступлениях экспертов было обозначено влияние сегодняшней сложной ситуации на сферу качества. Генеральный директор ООО «ТЮФ АУСТРИЯ СТАНДРТЫ И СООТВЕТСТВИЕ» Дмитрий Ярцев констатировал резкое ослабление внимания к международным стандартам в первый год пандемии. Первое, от чего отказываются компании в таких условиях, как раз сертификация и стандартизация, мол, это не самое необходимое… Меньше стали пользоваться стандартами охраны среды, охраны труда. Но уже на втором году интерес неожиданно возрос, в том числе в России, прежде всего к охране труда.

Одной из ведущих тем на форуме стало развитие промышленной продукции на основе зеленых технологий и перехода к так называемой низкоуглеродной экономике. То есть имеющей минимальный объем эмиссии парниковых газов. Этому был посвящен отдельный круглый стол. Речь шла, в частности, о создании зарядной инфраструктуры в Чувашии. По данным замминистра промышленности и энергетики республики Бориса Марковца, ВНИИР уже выпускает зарядные станции для экологически чистых электромобилей, необходимый потенциал для этого имеет и ряд других предприятий. Первые заправочные станции для электромобилей появятся в регионе в 2023 году. По словам заместителя директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Дениса Кляповского, с 2023 года регион будет получать субсидии в размере 60% стоимости зарядной станции и 30% — на строительно-монтажные работы.

Председатель Общественного совета при Минприроды республики Алексей Автономов в качестве наиболее эффективных мер по декарбонизации назвал обозначенное в стратегии региона до 2035 года почвозащитное земледелие. Снижение углеродного влияния возможно при увеличении площади растительности. Надо рассаживать по подверженным эрозии склонам и оврагам кустарники, которые, помимо снижения парникового эффекта еще и сохраняют почву от дальнейшего разрушения.

На заседаниях круглых столов обсуждались также промышленный экспорт, изменения в сертификации продукции. Состоялось награждение лауреатов и финалистов республиканских конкурсов «Премия Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности», Марка качества Чувашской Республики, Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».