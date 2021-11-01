14 организаций примут участие в акции для студентов «Время карьеры»

19 ноября в 12 часов в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова пройдет масштабное карьерное событие для молодежи — всероссийская акция «Время карьеры». В онлайн-формате ведущие предприятия страны проведут полезные мастер-классы и представят интересные вакансии, практики и стажировки. Свое участие в акции уже подтвердили 14 организаций республики. Небольшой презент будет и от университета: старт акции начнется в формате ток-шоу «Среди крыш». Специальные гости программы в неформальной обстановке поделятся секретами успеха в построении карьеры со студенческой скамьи. По словам ректора университета Андрея Александрова, подключиться к виртуальной площадке смогут и ребята из соседних регионов.

Всероссийская акция «Время карьеры» проводится по инициативе Минобрнауки России совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». В этом году она будет проходить в 16 городах в онлайн-формате.