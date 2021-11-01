Глава Чувашии поздравил работников налоговой с профессиональным праздником

Тридцать три миллиарда в бюджет

Каждый год 21 ноября в России отмечают День работников налоговых органов. С наступающим профессиональным праздником местных налоговиков поздравил Глава Чувашии Олег Николаев и поблагодарил их за профессионализм и добросовестный труд. «Приятно отметить, — подчеркнул он, — что Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике признано лучшим среди налоговых органов страны по администрированию имущественных налогов и вошло в тройку лидеров по основным показателям работы в Приволжском федеральном округе. Всего за 10 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Чувашии поступило 33 млрд рублей налоговых доходов, что на 11,4% больше аналогичного периода прошлого года».

Работе УФНС по Чувашии посвящен специальный выпуск «СЧ».