Глава Чувашии поздравил работников налоговой с профессиональным праздником

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тридцать три миллиарда в бюджет

Каждый год 21 ноября в России отмечают День работников налоговых органов. С наступающим профессиональным праздником местных налоговиков поздравил Глава Чувашии Олег Николаев и поблагодарил их за профессионализм и добросовестный труд. «Приятно отметить, — подчеркнул он, — что Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике признано лучшим среди налоговых органов страны по администрированию имущественных налогов и вошло в тройку лидеров по основным показателям работы в Приволжском федеральном округе. Всего за 10 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Чувашии поступило 33 млрд рублей налоговых доходов, что на 11,4% больше аналогичного периода прошлого года».
Работе УФНС по Чувашии посвящен специальный выпуск «СЧ».

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.


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