Когда нарушители объявляют «войны» полиции

Незаконопослушные граждане довольно часто оказываются в поле зрения полиции: один пьяный по улице шатается, другой драку учинил в общественном месте, третий управляет машиной подшофе… Но не все нарушители повинуются требованиям стражей порядка, некоторые сразу объявляют представителям власти «войну» с рукоприкладством.

До пистолета дебошир не добрался

В Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев супруге, пасынку и полицейскому.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), августовским вечером этого года 31-летний мужчина, находясь у себя в доме в Новочебоксарске в состоянии алкогольного опьянения, вначале избил 12-летнего пасынка, а затем и вступившуюся за него супругу. Приехавший по сообщению об этих преступлениях сотрудник полиции потребовал, чтобы дебошир проехал с ним в участковый пункт для разбирательства.

На улице тот продолжал вести себя агрессивно, выражаясь грубой нецензурной бранью. Более того, попытался вытащить из кобуры табельный пистолет полицейского, угрожая насилием, два раза ударил стража порядка в грудь. Тем не менее, противоправные действия нарушителя были пресечены. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело уже в суде.

Пока в дерево не врубился…

И оно не единственное, где фигурируют граждане, оказывающие неповиновение полицейским. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Ford Focus», который также подозревается в применении насилия в отношении полицейского.

Октябрьским вечером сотрудники дорожно-патрульной службы прибыли к дому по улице Восточной в Чебоксарах, оттуда поступило сообщение об административном правонарушении водителем автомобиля «Mazda 3». В это время мимо проезжала машина марки «Ford Focus», у водителя которой были явные признаки опьянения. Инспектор ДПС остановил его, потребовал выйти из машины. А когда открыл дверь со стороны водителя, тот резко дал задний ход, полицейского ударило дверью. Но водитель не одумался, машина двинулась вперед. Инспектор просунул ногу в салон автомобиля, чтобы нажать на тормозную педаль. Злоумышленник за рулем не остановил машину, на ходу выталкивая полицейского из салона до тех пор, пока не врезался в дерево. Следствие ведет СУ СКР по Чувашии.

Скрыться успел, но стражи не миновал

Нечто подобное сотворил и 24-летний чебоксарец в октябре этого года. По версии следствия, вечером в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле «BMW», нарушает общественный порядок на остановке транспорта «Филармония» в Чебоксарах. Прибывшие полицейские потребовали прекратить противоправные действия. Находившийся там молодой человек — собственник машины, сел за руль, чтобы скрыться. Один из полицейских встал перед автомобилем, перекрыв движение. Однако водитель все равно тронулся с места и совершил наезд на полицейского. Тот, понимая опасность ситуации, вынужден был отойти в сторону, а молодой человек быстренько укатил с места происшествия. Но это не спасло его от уголовного дела с заключением под стражу. В следственном управлении отмечают, что лишь в августе нынешнего года молодой человек был приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей за осквернение символа воинской славы России, совершенное публично. Но, получается, должных выводов для себя чебоксарец не сделал.

Вступил в законную силу приговор в отношении 35-летнего жителя Казани, укусившего за ногу стража порядка. В нынешнем апреле в Шумерле злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в одной из местных гостиниц. По вызову администратора туда прибыли полицейские, чтобы доставить ночного хулигана в ОВД. Мужчина стал выражать недовольство, сопротивляясь, он упал на пол и укусил одного из полицейских за ногу. Суд приговорил его к 2 годам и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.