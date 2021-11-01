Планерка Главы: «Большая перемена», завершение переписи, единые стандарты благоустройства

Где уже можно подвести итоги, а где еще предстоит навести порядок

В минувшую пятницу завершился второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победителями этого масштабного конкурса, в котором приняли участие около 2,5 млн ребят со всей страны, стали почти 600 юношей и девушек, среди которых пять школьников из Чувашии. Теперь их ждут солидные денежные призы. С таких хороших новостей и со слов благодарности ребятам, представлявшим республику на конкурсе, их родителям и педагогам начал еженедельную планерку Глава Чувашии Олег Николаев.

Достижения школьников определяют будущее

О подробностях участия наших умников и умниц в конкурсе «Большая перемена», одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», рассказал руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. Если в прошлом году в конкурсе участвовало 3 тыс. школьников из нашей республики, то нынче его участниками стали 10 тыс. ребят. Финал, в который попали 15 юношей и девушек из Чувашии, проходил в Международном детском центре «Артек».

На «большой арене» ребята защищали свои проекты и выполняли задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Лучше всех с испытаниями справились школьники из Чебоксар: девятиклассницы Майя Дмитриева из лицея № 44 и Яна Семенова из гимназии № 2 и ученик 11-го класса школы № 56 Игорь Александров. В числе победителей из нашей республики также одиннадцатиклассницы Александра Салмина из комсомольской школы № 2 и Кристина Петякова из шумерлинской гимназии № 8. Стоит отметить, что Игорь и Александра уже становились победителями первого сезона «Большой перемены».

Теперь ребятам полагается вознаграждение: ученики 9-10-х классов получат по 200 тыс. рублей на образование и реализацию своих проектов, одиннадцатиклассники — по 1 млн рублей на дальнейшее образование в высших учебных заведениях. В совокупности школьники из Чувашии получили гранты на 3,4 млн рублей.

«Очень рад за наших школьников, что они не только достойно представили родную республику, но и получили хорошее поощрение, чтобы дальше осуществлять свои планы и мечтания», — похвалил ребят Олег Николаев.

Кстати, победителей и финалистов конкурса поздравил также Президент Владимир Путин. В своем приветствии он отметил, что ребята блестяще справились со всеми заданиями и добились отличных результатов. И даже если кому-то совсем чуть-чуть не хватило до победы, то тем интереснее им будет бороться за нее в следующем году.

Переписчики с ковидом получат страховку

Также на совещании были озвучены предварительные итоги Всероссийской переписи населения. Отметим, последние переписные листы были заполнены в прошедшее воскресенье, ровно в полночь с 14 на 15 ноября завершилась работа на портале госуслуг.

По данным Минэкономразвития Чувашии, по количеству переписанного населения с помощью портала госуслуг наша республика находится на втором месте среди регионов ПФО и на 11-м — по России.

Всего же переписчики Чувашии за месяц работы обошли свыше 660 тыс. домовладений, среди которых, кстати, оказалось более 20 тыс. пустующих и нежилых помещений. Результаты пока подсчитываются, проверяются, анализируются. Например, сейчас, по словам руководителя Чувашстата Эльвиры Максимовой, служба совместно с переписчиками сверяет данные, чтобы исключить повторы.

В целом люди с пониманием относились к гостям в «фирменной» синей экипировке, встречали их радушно, однако в 30 случаях между интервьюерами и респондентами все же возникли некоторые конфликты, разрешить которые помогли стражи правопорядка.

КСТАТИ Больше всего переписавшихся в Красночетайском, Порецком, Шемуршинском, Яльчикском, Шумерлинском районах и в Шумерле, доложили в Минэкономразвития республики. Наиболее активно использовали интернет-опросник на «Госуслугах» жители Чебоксар, Новочебоксарска и Яльчикского района.

Олег Николаев поблагодарил жителей республики за активное участие в переписи, команду переписчиков и организаторов за выполненную работу. И подчеркнул, что благодаря переписи будет получена широкая информационная база для выработки мер государственной поддержки и в целом для развития республики.

Между тем, большую помощь в проведении переписи в сложных эпидемических условиях оказали региональный Роспотребнадзор и Минздрав Чувашии, которые помогли организовать ПЦР-тестирование переписного персонала. Всего было проведено более 6 тыс. тестов на ковид, и лишь 0,5% исследований — положительные. Заболевшие переписчики получат страховку.

Также на правительственной планерке Глава республики дал ряд поручений.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести обсуждения по отдельным социально-экономическим направлениям. Задача — к концу года достичь обозначенных целей, максимально эффективно обеспечить выполнение запланированных мероприятий и не потерять заложенные под них денежные средства.

Близится конец года, а значит нужно аккумулировать все усилия, чтобы достичь поставленных задач, обозначил Олег Николаев. Впрочем, судя по предварительным итогам социально-экономического развития республики за 10 месяцев этого года, картина в целом складывается неплохая.

«Основные макроэкономические показатели развития республики находятся в положительном тренде», — обнадежила и.о. руководителя Минэкономразвития Надежда Столярова. По ее словам, объем работы в строительстве, ввод жилья, обороты розничной торговли превышают допандемийный уровень 2019 года. Продолжается рост номинальной и реальной заработной платы. Инфляция составила 6,7% (в среднем по России 6,5%).

Индекс промпроизводства за 10 месяцев составил 100,8%. Объем отгруженной продукции организациями промышленного комплекса превысил 225 млрд рублей и увеличился на 19,4%. Лидерами тут являются Новочебоксарск, Чебоксары и Алатырь. Индекс обрабатывающих производств составил 100,6%. Отгружено товаров собственного производства на 196 млрд рублей.

По предварительной оценке, в хозяйствах увеличено производство продукции животноводства, молока, яиц, мяса. Динамично развивается овощеводство закрытого грунта. Например, производство томатов с начала года увеличилось в полтора раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Развивается малое и среднее предпринимательство, больше становится самозанятых. Предпринимателям оказывается господдержка. Так, с 9 сентября по 8 октября проходил очередной этап отбора проектов на получение господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства по возмещению затрат на приобретение оборудования. Поступило 33 заявки на сумму более 60 млн рублей, одобрено 13 проектов.

Положительно оценивает региональное ведомство и внешнеторговый оборот. Увеличился экспорт и импорт. Торговыми партнерами республики являются 99 стран мира.

Позитивная динамика сохраняется и в части исполнения бюджета за отчетный период. По словам первого вице-премьера правительства — министра финансов Михаила Ноздрякова, доходы консолидированного бюджета составили 66,1 млрд рублей, расходы — 62,2 миллиарда. Если посмотреть процент исполнения, то он лучше, чем в прошлом году, отметил министр.

Руководитель Минфина также напомнил, что близится конец года, а значит, необходимо выполнять обязательства по целому ряду важных направлений, в том числе — освоению средств по нацпроектам. «Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию региональных проектов, за январь–октябрь 2021 года освоены в объеме 7,4 млрд рублей, что составляет 61,2% от годовых плановых назначений. Для сравнения, за тот же период 2020 года освоение составляло 60,1% от плана», — уточнил Михаил Ноздряков.

ПОРУЧЕНИЕ. Заложить единое решение по благоустройству и озеленению территорий.

С новым стандартом благоустройства и озеленения территорий муниципальных образований, разработанным по поручению Олега Николаева, ознакомил вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минстроя Павел Данилов. Фактически этот стандарт является методическим пособием для муниципалитетов при подготовке проектов по благоустройству. В нем прописано практически все: от строительных норм и правил до сортов растений, которые рекомендуется высаживать в дворовых или парковых зонах.

По словам Павла Данилова, стандарт утвержден приказом Минстроя республики и ляжет в основу заключаемых соглашений по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Глава Чувашии добавил, что единый стандарт также поможет сориентировать местных предпринимателей, какие материалы и виды работ будут востребованы при реализации проектов, так представители бизнеса смогут вовремя наладить необходимое производство для выполнения возможного госзаказа.

ПОРУЧЕНИЕ. Муниципалитетам чувашии к середине февраля следующего года провести исследование лесов населенных пунктов и составить дорожную карту.

Следующий вопрос касался установления границ лесничеств и исключения лесных поселков из состава лесного фонда. В частности, речь шла об исполнении так называемого закона «О лесной амнистии», суть которого в том, чтобы вывести некоторые земельные участки из состава земель лесного фонда и присвоить им категорию, которая «разрешит» использовать их в хозяйственных целях. Чтобы предоставить людям такую возможность или наоборот сохранить «зеленые» зоны на своих территориях, муниципалитетам необходимо провести обследование лесных угодий в пределах своих границ и подать необходимые сведения. Всю работу, по словам руководителя Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова, нужно завершить до конца 2022 года.

Олег Николаев поручил региональному министерству уже сейчас активизировать работу, поставить перед муниципалитетами конкретные сроки и задачи по исполнению закона «О лесной амнистии». «Нам предстоит проделать колоссальную работу. На учет нужно взять каждый квадратный метр земли, чтобы каждый участок использовать максимально эффективно», — обозначил руководитель региона, пообещав уже в начале следующего года проверить, как ведется работа.

АНОНС

На оперном фестивале ждут молодежь

В завершении планерки руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова напомнила, что с 19 ноября в Чебоксарах стартует Международный оперный фестиваль. Он начнется с премьеры оперы «Алеко» — совместного проекта Чувашского государственного театра оперы и балета и Чувашской академической симфонической капеллы. Партию Алеко исполнит известный баритон, солист Мариинского театра Эдем Умеров. Далее в течение пяти дней зрителей ждут оперы «Риголетто», «Кармен», «Севильский цирюльник», на которых выступят приглашенные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Завершится фестиваль гала-концертом 28 ноября. Зрителей допустят при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о перенесенном заболевании за последние полгода. Как сообщила Светлана Каликова, 90% сотрудников театра оперы и балета, вакцинированы. Также на оперном фестивале в качестве зрителей ждут молодых обладателей Пушкинской карты.