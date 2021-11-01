Чувашия на 35-м месте по доступности аренды жилья для семей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике доля таких семей составляет 40,2% против 44,7% в целом по стране, сообщает агентство РИА-Рейтинг. Позади Удмуртия, Марий-Эл, Кировская область и ряд других регионов ПФО.
По данным агентства, если в допандемийном 2019 году порядка 40% семей, состоящих из двух работающих и двоих детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем 2021-м это значение составляет без малого 45%. В девяти регионах более половины таких семей могут без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление. Лидером тут является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей в 72,6%. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область с долей в 67,3% и 63,3% соответственно.

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.


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