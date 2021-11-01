Бывшая Покровская церковь. Чебоксары, 24 марта 1980 года

Непосредственно в районе нынешнего залива стояло четыре церкви. Первой исчезла Рождественская. И, казалось бы, совсем, но нет — до 1978 года на западной стороне бывшего здания чулочной фабрики на улице Союзной были видны ее апсиды. Успенская, хоть и в усеченном виде, стоит и сегодня, а вот о судьбе еще двух, Покровской и Крестовоздвиженской, мы поговорим. Начнем с Покровской.

«Попа Покровской церкви г. Чебоксар Воинова прижали налогами. Так он пустился на хитрость. — Православные, выручайте, на приход налог наложили… Налог не уплатим, ведь церковь-то опечатают и закроют… Ан, нет. Потихоньку, полегоньку стали убегать из церкви «православные». Разбежались даже старушки — пущай закрывают… А поп вытаращил глаза, да так и застыл на амвоне…» Такая антирелигиозная сценка была напечатана газетой «Красная Чувашия» в декабре 1929 года. Газеты тогда пестрели заголовками в духе времени: «Закрыли церкви», «Вместо церкви — школа», «Вместо церкви — кино». Варианты — клуб, изба-читальня, больница, медпункт, даже рентгеновский кабинет… Но Покровской церкви была уготована иная участь.

С 1 января 1935 года в СССР планировалась отмена продажи хлеба по карточкам, поэтому Чебоксарский горсовет обязан был «к 25 декабря 1934 года подготовить пекарни к свободной торговле хлебом». И вот какую, тоже можно сказать антирелигиозную, сценку печатает газета 16 декабря 1934 года: «Чего это вы тут строите, — пытливо всматриваясь в груды кирпича, спросила старушка. — Церкву, тетушка, переделываем на пекарню. Калачи будем печь, — ответили ей рабочие. На морщинистом лице старушки расцвела улыбка. А ведь зря пустовала церква-то, пекарня из нее хорошая выйдет, — заявила любопытная старушка… День и ночь кипит работа на стройке пекарни. Мастерская хлебопечения будет иметь 8 печей, пропускная суточная способность — 17,5 тонны».

И уже 22 декабря некто под псевдонимом «Пекарь» рапортует: «Ударной круглосуточной работой бригада печников досрочно сложила печи в хлебопекарне (Чебоксары, бывшая церковь). Опробование показало высокое качество печей». Купола с церкви и колокольни исчезли тогда же, сама колокольня (ее верхняя часть) продержалась до 1939 года. И не стало больше церкви — в часовне открылась хлебная лавка, в доме причта магазин сангигиены.

На первой фотографии, кроме колокольни и куполов Введенского собора на западном косогоре ориентиров-то и нет, а ведь мало сейчас осталось тех, кто помнит хлебозавод в Речном переулке. На этой фотографии ориентиров побольше — главный это здание Дома мод в центре фотографии, так что смотрите, где находился и как выглядел завод бараночных изделий (он уже так назывался) в апреле 1980 года. Дым из трубы идет, значит, работает еще, что несколько удивительно, ведь вокруг была сплошная строительная площадка.

К примеру, справа на фотографии видно светлое пятно — это бетонные секции вертикальной набережной, то есть граница нынешнего залива и Исторической набережной, той ее части, которая идет от монумента Матери-покровительницы к площадке перед музеем Михаила Сеспеля. От самой же церкви сегодня остались только воспоминания. Но кому интересно, что стояла она метрах в десяти западнее центрального фонтана на заливе.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова