Капитальный ремонт дороги «Алатырь — Ахматово — Ардатов» близится к завершению

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в республике работы велись на 27 объектах. Фото cap.ru

Работы на объекте ведутся с соблюдением календарного графика, пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.
На реконструируемом участке автомобильной дороги протяженностью 7 км и шириной проезжей части 6 м проведен комплекс подготовительных работ, выполнены земляные работы, устройство новой дорожной одежды и водопропускных железобетонных круглых труб, переустройство сетей связи. Кроме того, уложены пешеходные дорожки, завершено устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на объекте проводятся мероприятия по восстановлению автобусных остановок, укреплению обочин щебнем и отфрезерованным материалом.
Напомним, стоимость капитального ремонта дороги «Алатырь — Ахматово — Ардатов» по госконтракту составила 275 млн рублей. Работы выполняются подрядной организацией ООО «Воддорстрой». Они начаты в летний сезон 2020 года, а завершатся в конце ноября текущего года.

Опубликовано: 8 ноября 2021 г.


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