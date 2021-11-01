В Шобашкаркасах вновь встретились чуваши и нижегородцы

Дорогами единства

В преддверии Дня народного единства по уже сложившейся традиции чувашские и нижегородские почитатели истории встретились в деревне Шобашкаркасы — на опушке, где по легенде отошел в мир иной один из предводителей Нижегородского ополчения 1612 года Кузьма Минин.

Дань памяти предков

Напомним, День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Для жителей деревни Шобашкаркасы, что в 20 километрах от Чебоксар, праздник оказался знаковым — по преданию, в освобождении Первопрестольной от иноземных захватчиков участвовали и их земляки во главе с грозным тарханом Буртасом. А один из предводителей Нижегородского ополчения гражданин Минин ушел в мир иной здесь, под дубом-киреметь, уже росшим в то время (он упал от старости в 2014 году) возле пруда на окраине деревни.

Обустроив опушку около дуба для проведения торжеств, стали шобашкаркасинцы ежегодно 4 ноября устраивать там праздник, назвав его Днем дружбы народов, где вспоминали и о деяниях своего Буртаса, и о нижегородцах Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.

Еще в 2007 году, впервые собравшись на памятном месте, жители деревни и чувашские общественники говорили о том, что это место со временем станет местом объединения народов. Задумывались об этом и земляки Минина. Известный нижегородский журналист Вячеслав Федоров после посещения Шобашкаркасов в 2012 году, в годовщину празднования 400-летия освобождения Москвы народным ополчением, восклицал: «Почему бы в День народного единства не оказаться на легендарном месте и нижегородцам?» (газета «Земля нижегородская» от 19.11.2012 г., материал «Третий человек в ополчении»).

И мечта сбылась. В последние годы встречи представителей двух народов в Шобашкаркасах стали традицией. Причем иногда они встречаются и два раза в год — и в День народного единства, и в День памяти гражданина Минина, который отмечается 21 мая (согласно архивным данным, Кузьма Минин умер 8 мая 1616 года по старому стилю, или 21 мая по новому). Не стал исключением и нынешний непростой год — очередная встреча почитателей подвига далеких предков состоялась 29 октября.

Пришло время изысканий

Инициаторами опять же стали соплеменники гражданина Минина. Круглый стол первоначально предполагался в Национальной библиотеке, но из-за пандемийных ограничений решили его провести на свежем воздухе — прямо у дуба Буртаса (так называют его в народе, хотя правильнее было бы, наверное, звать его дубом Минина). Участников встречи, согласно нынешним требованиям, было немного. Но что приятно удивило, в основном на праздник единения собрались молодые люди в возрасте 30-40 лет.

Не обошлось и без сюрприза — на поляне рядом с молодыми дубами (посаженными и жителями деревни, и нижегородцами) возвышался памятный столб Юпа. Идея как-то обозначить святое для двух братских народов место возникла еще года два назад, рассказала предприниматель Галина Григорьева. А изготовил памятник скульптор из Перми, уроженец Батыревского района Алексей Исаев.

Полюбовавшись подросшим за лето дубком — «наследником» дуба Буртаса, посаженными весной яблоньками («СЧ» рассказывала об этом в номере за 26 мая, в материале «Связаны исторической памятью»), приступили к главному — обсуждению дальнейших действий по сохранению памяти великих предков. «Солировали», как всегда, координатор движения «Народный собор» Сергей Скатов и Михаил Юхма. Ведь именно он открыл для жителей Чувашии имя славного предводителя отрядов чувашских ополченцев Буртаса, вместе с другими народами России освободивших Москву от иноземных захватчиков.

Вспомнив о славных делах соратников — чувашского воеводы Буртаса, нижегородцев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаил Николаевич кратко рассказал об истории создания романа «Дорога на Москву». Красноречив и эмоционален был и Сергей Скатов. По его словам, просветительский период закончен, пора переходить к действиям: «Мы несколько лет занимались нашей историей, рассказывали со страниц газет о чувашском воеводе Буртасе, о Минине и Пожарском, купно за едино шедших освобождать Москву. Благодаря чему и Чувашия, и Нижний Новгород у многих на слуху. Теперь настало время научных изысканий, конференции. Пора привлекать ученых и издавать сборники соответствующей тематики, чтобы и русский, и чувашский народы знали свое героическое прошлое! Нужно проводить раскопки на месте владения чувашского воеводы, воссоздать его имение. Да и памятник трем воеводам — Минину, Пожарскому и Буртасу, задуманный еще в 2010 году, должен наконец появиться возле Шобашкаркасов».

Конь Буртаса

А для этого нужны финансы. По мнению Сергея Васильевича, определенная помощь в этом могла бы быть от совместного общественного фонда, который надо создать, назвав его «Дорогами единства». Работа, признался он, в этом направлении уже ведется. Привлечь бы еще к своим задумкам властные структуры — без их поддержки будет сложно. Слова сподвижника Скатова Андрея Завьялова о том, что подвижки в этом направлении тоже есть, вселяют надежду. Осуществятся — расскажем.

…Напоследок участники праздника единения решили посетить места, где когда-то находилось имение воеводы Буртаса, и не прогадали. На холмах, где еще угадываются очертания защитного рва, гулял могучий конь. «Наверное, на таком когда-то гарцевал здесь сам Буртас», — не скрывали восхищения паломники, как вдруг все стали свидетелями еще одного чуда — через все небо протянулась радуга. Не летом, не после дождя, как обычно, а в осенний морозный день (в ночь на 29 октября были заморозки)! «Это знак свыше, благословение всего задуманного», — единогласно решили очевидцы неожиданного явления.