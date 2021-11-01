Пассажирам без маски вход воспрещен

А иначе — административная ответственность

…Заметив на дороге инспектора с жезлом, сразу несколько пассажиров автобуса № 254 «Чебоксары — Большой Сундырь» молниеносно, как по армейской команде «газы!» натянули на лица маски. А когда автобус остановился, все присутствующие, включая водителя, продемонстрировали проверяющим средства индивидуальной защиты. И после короткого диалога и пожелания не снимать их до окончания поездки продолжили свой путь.

В минувшую пятницу сотрудники Госавтоинспекции, полиции и мобильная группа Минтранса Чувашии вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как соблюдается масочный режим на межмуниципальных маршрутах республики.

На Ядринском шоссе, где состоялся очередной рейд, мимо проверяющих один за другим проезжают автобусы и маршрутки. При остановке мобильной группой уже третьего транспортного средства подряд выясняется — нарушений пока нет. Закралась надежда — а может, их в этот раз и вовсе не будет? Ведь даже маленькие дети, хоть с ребятишек спроса нет, тоже в масках. Но стоило проверяющим порадоваться за такую высокую коллективную ответственность, как тут же появились первые нарушители масочного режима.

Средство индивидуальной защиты на водителе маршрутки № 112 «Моргауши — Чебоксары» появилось только когда проверяющие вплотную подошли к остановленному транспорту. Факт нарушения был тотчас зафиксирован, и шоферу средних лет осталось разочарованно выдохнуть — «не успел» и на неопределенное время прервать свой рейс. Впрочем, в салоне маршрутки пассажиры оказались куда дисциплинированнее водителя. Практически на всех были маски, за исключением одной девушки, которая при виде сотрудников полиции тут же укутала лицо цветастым шарфиком. Но этот жест не остался незамеченным проверяющими.

ЮРИЙ АРЛАШКИН,

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии: — По нашим наблюдениям, сейчас все больше пассажиров и водителей пользуются средствами индивидуальной защиты. Помимо проверки масочного режима, специалистами регулярно осуществляется проверка проведения дезинфекции общественного транспорта. Результаты выездных проверок также показывают, что мероприятия по санитарной обработке проводятся в республике на должном уровне.

— В связи с эпидемиологической ситуацией люди в общественном транспорте должны носить маски, — напомнил начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары Андрей Ершов сидящим в маршрутке пассажирам. А зашедшим следом в салон полицейским махнул в сторону нарушительницы рукой — оформляйте. Мужчина в медицинской маске, сидящий неподалеку от девушки, попытался было отвлечь внимание на себя: «А если QR-код есть, неужели тоже нужно?» На что получил лаконичный ответ — «разумеется».

— Вы лучше в троллейбусах проверяйте, особенно от средней двери и дальше — возмущенно предложила пожилая пассажирка. — Впереди в салоне еще ничего, мы, пожилые, надеваем маски, а вот молодежь не носит! Замечание сделаешь — огрызаются…

Несмотря на оживленные дискуссии, на граждан без масок составили акт и протоколы, которые впоследствии будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности. В итоге нарушители могут лишиться от 1 до 30 тысяч рублей.

Сейчас в республике на рейды по выявлению несоблюдения масочного режима пассажирами и водителями на межмуниципальных маршрутах выходят четыре мобильные группы. Ежедневно каждая команда проверяющих составляет не менее 5-6 актов фиксации нарушений предписанного порядка. Всего на сегодняшний день ведомством составлено более 326 таких актов. Судебными органами уже вынесено порядка 175 предупреждений, а по 15 административным делам назначены штрафы на общую сумму 141500 рублей.

Помимо этого, мобильные группы от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии (в каждой из которой по три человека) ранним утром проводят проверку дезинфекционного режима общественного транспорта на базах, перед отправкой в рейс. Если находят нарушения, также составляют акты их фиксации и отправляют в ведомство для составления административных материалов.

В свою очередь водительский состав перед рейсом проходит необходимый медосмотр и короткий инструктаж по безопасности дорожного движения и соблюдению требований по обработке всех поверхностей и поручней в салоне автобуса. Водителям также выдают медицинские маски и дезинфицирующие средства. На данный момент почти 61% работников транспортной отрасли прошли вакцинацию.

— В республике уже наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом, когда мало кто из граждан соблюдал масочный режим, а все вразумления водители и пассажиры общественного транспорта воспринимали в штыки. Сейчас более 70% водителей и пассажиров соблюдают предписанный режим, — рассказала журналистам начальник отдела контрольно-надзорной деятельности и безопасности дорожного движения Минтранса Чувашии Эльмира Королева.

Одним из последних на рейде проверяющие тормозят автобус № 253 «Чебоксары-СПК «Волга». Среди пассажиров только один молодой человек оказался без маски. Хотя место в салоне он выбрал как раз под наклейкой «проезд в общественном транспорте без маски запрещен».

— Почему вы без средства индивидуальной защиты? — поинтересовались у молодого человека полицейские. Мужчина тут же списал отсутствие маски на лице на свою забывчивость. А пока оформлялся акт нарушения, рассказал корреспонденту «СЧ», что болеть коронавирусной инфекцией ему еще не приходилось, однако предписанный режим по возможности он старается соблюдать. Не сговариваясь, пассажиры с нескольких сторон протянули удивленному молодому человеку медицинские маски. «Бери, милок, не стесняйся и больше не забывай», — посоветовала сердобольная пожилая женщина, сидящая ближе всех к юноше.