4 ноября — День народного единства

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

День народного единства объединяет всех россиян — это особенный праздник, в котором слились воедино история и современность, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции народа. Благодаря историческому подвигу наших предков этот праздник стал символом патриотизма, ярким свидетельством того, что сплоченность народа, гражданское согласие — главная опора государства.

После добровольного вхождения Чувашии в состав российского государства ровно 470 лет тому назад чувашский народ влился в дружную семью братских народов России и смог приобщиться к славным страницам истории великой страны. В нашей республике в добром соседстве проживают представители 128 различных национальностей и конфессий.

В 2017 году в г. Чебоксары открылся Дом дружбы народов, на базе которого функционирует 36 национально-культурных объединений. Мы совместно решаем задачи развития нашей республики, исполнения национальных проектов и государственных программ. Сообща трудимся, чтобы крепла и процветала наша Родина. Сегодня наша общая задача — жить и работать во благо сильной и крепкой России, передать поколениям детей и внуков память о нашей истории, силе единства и такие важнейшие ценности как дружба, взаимное уважение, готовность прийти друг другу на помощь. Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!»

Уважаемые жители Чувашии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Для каждого из нас — это день исторической памяти и уважения к вековым традициям, единения многонационального российского народа во имя Отечества. Объединившись, наша страна не раз противостояла внешним угрозам, отвоевывала право на независимость, доказывала силу духа и любовь к родной земле. Наша общая задача — сберечь бесценное наследие предков для детей и внуков, приумножить духовный и экономический потенциал страны.

В нынешнее непростое время эпидемии наше единство важно, как никогда. Врачи, учителя, волонтеры, представители многих других профессий своим трудом в очередной раз доказывают: наша сила и уверенность в завтрашнем дне — в сплоченности, в поддержке друг друга. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и тепло. Пусть он еще крепче сплотит нас, напомнит о том, как это ценно — быть вместе, поддерживать своих близких, друзей, земляков.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо родной Чувашии и всей России!

С уважением

депутат Государственной Думы

Анатолий Аксаков

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник прославляет величие и единение многонационального народа России, освободившего страну от захватчиков, сохранившего свободу и независимость Отчизны. Особую роль в этом сыграло Поволжье, где по воле самих простых жителей возникло победное ополчение 1612 года.

Сегодня перед Россией возникают новые вызовы, перед лицом которых мы обязаны быть достойны памяти своих предков.

Света и добра всем, мирного неба над головой, удачи и процветания вашему дому и нашей Родине — единой и сильной России!

Секретарь Чувашского регионального

отделения партии «Единая Россия»

Алёна Аршинова