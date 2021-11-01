В Чувашии немало молодых людей, посвятивших себя сельскому хозяйству

Одна из нынешних проблем сельского хозяйства — нехватка кадров в целом и специалистов в частности. Не сильно привлекает молодежь село, несмотря на то, что для улучшения условий жизни там предпринимаются беспрецедентные меры по обеспечению жильем, благоустройству среды, культурному досугу. Укоренилось мнение, будто бы большинство выпускников аграрных учебных заведений, обзаведясь дипломом, остаются в городе. Но это далеко не так. Накануне нынешнего праздника аграриев республики мы рассказываем о молодых специалистах и просто молодых людях, выбравших для себя нелегкую стезю сельскохозяйственного труда. Вопреки расхожему представлению, таких в Чувашии немало, и выбор свой они сделали вполне осознанно, а не от безысходности.

Айболит с редкой специализацией

Выпускница Чувашской сельхозакадемии ветеринарный врач Ирина Дубова пришла в агрофирму «Ольдеевская», и практически с первых месяцев руководство заметило ее стремление глубоко овладеть профессией, ответственность за дело, что лежало в основе последующего назначения на должность.

А она у Ирины весьма специфическая — ветеринар-гинеколог. Это значит, что она сопровождает буренок в течение всего периода беременности, следит за ее успешным прохождением и вовремя принимает приплод. Задача для отрасли ответственная, ведь от этого зависит формирование здорового продуктивного молочного поголовья.

По происхождению Ирина не деревенская — родилась и выросла в городе Мариинском Посаде. Выбор профессии, утверждает, был не спонтанным — абы куда поступить ради диплома… Хотя хорошо представляла себе, что такое работа на животноводческой ферме. Тут и масса производственных хлопот, подчас не нормированных во времени, и не сильно приятные запахи… «У нас на ферме говорят так: все, что неприятно пахнет, — это деньги», — резюмирует Ирина. И впрямь: молоко — товар каждодневного потребления, всегда есть и будет в цене. Что касается денег, то заработком ветврачей начальство не обижает — в среднем у них выходит тоже на уровне 60 тысяч рублей. Это вполне позволяет Ирине выплачивать ипотеку.

Возвращение к истокам

Сверкающая на солнце металлическим профилем крыша ангара видна издалека. Через дорогу — деревня Чуманкасы Моргаушского района. Пока назначивший нам встречу хозяин овощехранилища местный 37-летний фермер Владимир Федоров задерживался, зашли в ангар. Буквально режут глаза изумрудного оттенка горы молодой нынешней капусты — это один из топовых продуктов фермера. В его производящем «меню» есть также свекла, морковь, картошка. И, конечно, зерновые культуры, с которых и начинал фермерствовать.

В 2015 году Владимир взял в аренду 6 гектаров земельных долей в родной деревне. Собственной техники никакой не было, пришлось арендовать, чтобы посеять ячмень, потом убрать урожай. «Сразу понял: на чужом тракторе далеко не уедешь, надо собственным парком обзаводиться», — вспоминает Владимир.

Финансовый «навар» в первый год от продажи зерна был невелик, и тот ушел в основном на оплату аренды техники. На следующий год площадь арендованных земель расширил до 30 гектаров и засевал участок уже на собственном тракторе. А на третий год уже и зерновой комбайн приобрел.

На сегодня во владении фермера насчитывается 200 гектаров. Структура площадей уже не ограничивается зерновыми культурами — обширный клин занимают также овощи. 12 гектаров отведено картофелю, 5 — капусте, 2 гектара — столовой свекле. Овощная составляющая, конечно, приносит ощутимую прибыль, но главным ее источником все же остается зерно. Даже в этом засушливом году его урожайность вышла на 23 центнера с гектара (по республике — 19).

Фермер Федоров неплохо «засветился» на республиканском уровне как один из перспективных. Два года назад он получил грант по программе «Агростартап» на развитие картофелеводства. Параллельно, конечно, идут и капуста, свекла. С картофелем нынче затрат было не так много, говорит фермер, а вот капуста доставила немало хлопот. Год был жаркий, растения буквально оккупировали вредители, но справились. У известного американского писателя О. Генри есть не менее известный сборник рассказов «Короли и капуста». Его сюжет далек от истории фермера Федорова. Но ассоциация в том смысле, что он стал настоящим королем в выращивании этого необходимого для стола каждого из нас овоща, возникает.

По образованию Владимир юрист. Закончил юрфак ЧГУ, потом отслужил в армии. А далее была служба в управлении исполнения наказания (УФСИН). Отработал там 8 лет, и в 2015 году решил резко сменить жизненный курс, вернувшись на свою малую родину, в деревню Чуманкасы. Не от разочарования прежней, достаточно специфической деятельностью за «колючей проволокой». Были на то глубинные предпосылки — отец Володи Артур Борисович возглавлял некогда успешный в районе колхоз имени Чапаева. Мама, правда, учительница — до сих пор трудится в местной школе. Ну и желание попробовать себя в свободном плавании, испытать свои потенциальные качества возымели воздействие. Не на последнем месте — и просто стремление повысить собственное материально-финансовое благополучие. Денежное довольство на прежней службе — это одно, а весомая прибыль от выращенного собственными руками урожая — иное. Тут еще и моральное удовлетворение.

Юридический диплом, конечно, пригодился — у фермера немало юридических вопросов, которые приходится решать. А что касается агрономии, инженерной подготовки — тут уж приходится полагаться на самообразование и консультации. На сегодня весь технический парк фермерского хозяйства Федорова обновлен. Комбайн, два новых трактора, сеялки, другие прицепные агрегаты. В обновлении существенную помощь оказали субсидии из бюджета республики. Фермер дает работу местным жителям — есть и постоянные, и сезонные работники. В планах фермера — постоянное расширение, увеличение производства. «Все, что зарабатывается, пока вкладывается в развитие, — говорит Владимир Федоров. — На будущий год вот надо строить картофелехранилище…»

Кормилец буренок

Агроном по кормопроизводству агрофирмы «Ольдеевская» Чебоксарского района Андрей Марлынов родом хотя и из села — Первомайское Батыревского района, — но по родословной родителей к аграрному труду не имеет отношения. Отец владеет редким ныне ремеслом ковки металлических изделий, мама работала медиком. А вот сын еще в школьные годы решил пойти учиться на агронома. Отслужил в армии и поступил в Чувашскую сельхозакадемию.

В 2017 году, когда учеба близилась к завершению, Андрею вместе с рядом товарищей предложили пройти стажировку в «Ольдеевской», имеющей репутацию одного из самых высокоэффективных агрохолдингов Чувашии. (Тут надо отметить целенаправленную работу в данном направлении руководства вуза во главе с ректором Андреем Макушевым). Показал себя — и ему предложили продолжить работу уже на постоянной основе. Специализация — агроном по кормопроизводству.

«Ольдеевская», помимо выращивания овощей, имеет еще и высокоразвитое животноводство, представленное почти полуторатысячным поголовьем КРС, около половины — молочное стадо. Накормить такую, простите, ораву непросто, требуется отдельный специалист по выращиванию кормовых культур. Зимой надо готовить семена трав, силосных культур, фуражного зерна, весной — организация подкормки посевов, боронование, летом — уборка. В сезон работа, конечно, хлопотная, приходится часа в 4 утра вставать.

Не жалеет ли по прошествии времени о выборе? Одно дело — стажировка и совсем иное — реальная работа с высокой ответственностью, рутинной подчас взыскательностью начальства… Нет, говорит Андрей, втянулся уже и не жалею. Тем более, что оценивается труд специалистов в агрофирме вполне достойно. В среднем у агронома выходит на уровне 50-60 тысяч рублей в месяц. (По республике среднестатистическая зарплата в месяц почти вдвое меньше).

Неплохо для одного, но в ближайших планах, конечно, обзаведение семьей. Пока снимает жилье в близлежащей деревне, но собственную квартиру, конечно, надо будет строить.

В нынешнем году, по предварительным данным, средний надой молока от каждой коровы в «Ольдеевской» ожидается на уровне 9500 килограммов. Это очень высокий показатель, в достижении которого есть немалый вклад и агронома Марлынова.