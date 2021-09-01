В центре «Эткер» в середине сентября стартует программа «Космические технологии 21»

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер», созданный по принципу образовательного центра «Сириус», готовится принять учащихся со всей республики, которых интересует ракетно-космическая отрасль.

По словам директора ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Ольги Тарасенко с 13 сентября ребята под руководством педагогов с помощью новейшего оборудования будут изучать космические технологии. Образовательный процесс будет построен, в том числе, основываясь на методических рекомендациях центра «Сириус».

К слову, образовательный центр «Сириус» станет ориентиром и для всех российских школ.

На днях директор центра Елена Шмелева заверила, что «Сириус» готов стать центром компетенций и поделиться своим опытом, чтобы повысить уровень развития российских школ. Она сообщила, что Минпросвещения России проработало федеральную программу мероприятий, направленную на «подтягивание» всех общеобразовательных школ России до уровня лучших в каждом регионе.

«Развитие общего образования должно измеряться не по отдельным показательным примерам и не по средним показателям по стране. Нам важна каждая школа и каждый ребенок, который в ней учится», — заявила Елена Шмелева.