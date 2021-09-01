Дом в мкр «Соляное» сдадут на год раньше

Застройщики привыкают к счетам эскроу

Представители Минстроя Чувашии, республиканского Фонда защиты прав дольщиков и прокуратуры на встрече с участниками долевого строительства позиции 5 в микрорайоне «Соляное» Чебоксар обнадежили их реальными подвижками по завершению строительства дома-долгостроя.

Напомним, его строительство ООО «Алза» начало в 2015-м и в 2017 году должно было завершить. К сожалению, застройщик не выполнил свои обязательства. На сегодня в доме приобретено 78 квартир и 112 граждан ждут, когда смогут заселиться в них. Как ранее сообщала «СЧ», в конце прошлого года федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке проблемного объекта и выделил средства из федерального бюджета. «Стоимость достройки на сегодня оценивается в 444 млн рублей, из них 440 предоставляет федеральный фонд», — сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Во втором квартале нынешнего года этот объект перешел региональному фонду, который заключил договор с подрядной организацией. По результатам обследования конструктивных элементов выяснилось, что их необходимо демонтировать, поскольку они непригодны для дальнейшего строительства. Сейчас ведутся демонтажные работы.

«Наша задача — быстрее начать возведение конструктивных элементов и ввести дом в эксплуатацию до конца следующего года. Хотя по «дорожной карте» мы должны это сделать в 2023 году, но в наших планах завершить его раньше», — подчеркнул Владимир Максимов. Желание исполнительной власти ускориться вполне объяснимо, ведь дольщики, вложившие в жилье деньги, ждут его уже не один год.

Недавно Арбитражный суд Чувашии признал банкротом строительную компанию «Альянс Недвижимость». Как сообщили в Минстрое республики, следующим шагом станет рассмотрение объектов на наблюдательном совете федерального Фонда защиты прав дольщиков, где будет принято решение либо об их достройке, либо о выплате дольщикам денежной компенсации. Конкурсным управляющим строительной компании утвержден Владимир Митюнин — член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Если фонд сочтет целесообразным завершить строительство жилых объектов, то с учетом проведения всех необходимых процедур, многоквартирный дом (поз. 1) по улице Советской в Новочебоксарске могут достроить до конца 2022 года, а ЖК «Гагаринский» в Чебоксарах — до конца 2023 года.

Пока что Минстрой подготовил памятку для дольщиков ООО «Альянс Недвижимость», в которой расписан порядок их действий по включению в реестр требований кредиторов (РТУС). Дольщики самостоятельно определяются — претендовать на получение квартиры или на денежную компенсацию.

Кстати

Число договоров долевого участия в строительстве жилых домов в Чувашии увеличилось на треть, сообщают в Управлении Росреестра по Чувашии. За полугодие в республике зарегистрировано 3648 таких договоров. Это на 32 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В управлении обращают внимание на то, что 3376 договоров заключено с использованием счетов эскроу, доля которых достигла 92 процентов. Как сообщает Минстрой республики со ссылкой на информацию Национального банка Чувашии, застройщикам перечислено с «раскрытых» счетов эскроу уже около 16 млрд рублей. Количество таких счетов в Чувашии на начало июля достигло 6887. Это наибольшая величина среди регионов Приволжского федерального округа.