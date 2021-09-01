Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в Чувашской Республике

1 сентября в России стартовал очередной этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». В Чувашской Республике торжественная церемония открытия школы прошла в Чувашском государственном аграрном университете в формате телемоста. Старт реализации проекта «Школа фермера» дали исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Ирина Письменская, ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев. На связи были регионы России, которые участвуют в реализации проекта, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Чувашия уже второй раз в этом году становится участником проекта. Обучение в рамках него пройдет еще 20 фермеров, и, таким образом, за год число обучившихся сельских предпринимателей превысит 40. В целом по России открыли двери «Школы» в 27 регионах для почти 1000 слушателей Общая география проекта увеличилась в 10 раз за год до 41 региона, а среди новых направлений подготовки появился сельский туризм.

«Спустя год мы уже видим результаты первых выпускников. Видим в реальных проектах: засеянных полях, отремонтированных птицекомплексах, новых сыроварнях и молочных фермах. Сегодня на связи – студенты «Школы фермера» в 27 регионах. Но наша страна гораздо больше и разнообразнее. И мы хотим, чтобы образование было доступно всем, кто стремится стать фермером. Поэтому мы решили «подключить» к проекту всю Россию. С этой целью- запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены на цифровой платформе Россельхозбанка Своё Фермерство. Хочу пожелать всем студентам «Школы фермера» поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!» – обратился к участникам проекта Борис Листов.

Студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них сельский и агротуризм, рыбоводство и аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и др. В Чувашии в качестве направлений обучения определили «Современные технологии сыроделия» и «Современные технологии аквакультуры».

«Проект «Школа фермера» интересен и перспективен. Он может послужить драйвером развития новых отраслей сельскохозяйственного производства в Чувашской Республике. К примеру, наш регион производит достаточно много сырого молока, и при этом селяне частенько жалуются на низкие закупочные цены. Переработка молока в сыр на уровне фермерских хозяйств позволит производителям получать гораздо большую прибыль. Важно, чтобы наших фермеров научили нужным технологиям сыроварения, помогли освоить инструменты маркетинга и продвижения своей продукции. Первые успехи в этой отрасли у нас уже есть. Теперь важно тиражировать этот процесс, распространить лучший опыт среди заинтересованных в этом сельских предпринимателей», — говорит исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова.

В учебные планы включены такие обязательные предметы, как маркетинг, органика, финансовые и нефинансовые сервисы, газомоторное топливо, сельскохозяйственные кооперации, цифровые решения, каналы сбыта, продвижение региональных брендов (проект «Вкусы России»).

«Я считаю, что проект «Школа фермера» может помочь мне лучше просчитать экономику моего бизнеса, понять, где имеются резервы для роста и развития. В будущем я планирую расширять объемы выпуска своих сыров. Хочу масштабировать производство, построить камеры для вызревания выдержанных сыров, разрабатывать новые сорта сыра по собственной авторской технологии. И я очень благодарна Россельхозбанку за те новые возможности, которые он открывает пред нами, фермерами, в своем уникальном образовательном проекте», — говорит участник третьего потока Школы, сыровар Ольга Кошелева.

С начала запуска в 2020 году в России обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования, в том числе 3 начинающих фермера из Чувашии.

В 25 регионах инициатива Россельхозбанк реализуется впервые. Это Белгородская, Вологодская, Ленинградская, Ивановская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская и Воронежская области, Забайкальский, Краснодарский, Пермский края, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Мордовия, Республика Тыва.

Спустя год «Школа фермера» снова открывается в регионе-пионере проекта – в Московской области, а также возвращается в регион-участник второго этапа Чувашская Республика.

Первый поток охватил 4 региона, с учетом второго – 16. Таким образом, присоединение новых регионов к третьему потоку увеличило географию «Школы фермера» до 41 субъекта.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Выпускники получают дипломы государственного образца по направлениям сельского хозяйства и возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Министерства сельского хозяйства.

Обучение финансируется Россельхозбанком. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев.