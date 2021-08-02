Вакцина с доставкой на дачу

Полить грядки, собрать яблоки и груши, сделать прививку от коронавируса — такой список дел для наших дачников теперь вполне реален. На прошлой неделе один из мобильных пунктов вакцинации от Центральной городской больницы Чебоксар выехал в садовое товарищество «Заря».

Привитые дачники новым сервисом остались довольны. Одна из пенсионерок рассказала, что практически все лето проводит на даче, а в городе старается лишний раз из дому не выходить — в том числе и в поликлинику, благо здоровье пока не подводит. И тут врачи сами приехали к воротам их садового товарищества, сделали прививки всем желающим, а через три недели приедут еще раз, чтобы завершить курс вакцинации. Повезло с доступной прививкой не только дачникам «Зари» — в Новочебоксарске на этой неделе передвижной прививочный пункт дважды выедет в Ольдеевское садоводческое товарищество.

ТАТЬЯНА МАРКЕЛОВА,

главный врач Центральной городской больницы Минздрава Чувашии: «Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. И сегодня наша задача увеличить темп вакцинации, в первую очередь среди лиц старше 60 лет, так как они находятся в группе риска. Там, где делаем прививки, снижается госпитализация. Мы должны предупредить и обезопасить тех, кто еще не успел привиться».

Ну а те, у кого дачи нет, могут выбрать место для прививки поближе к дому. По данным Минздрава Чувашии, в Новочебоксарске 26 августа мобильные прививочные пункты с 10 часов утра до 20 часов вечера будут работать у ТЦ «Турист» и на площади перед мини-рынком по улице Советской, 15, в пятницу — у магазина «Каблучок». В Чебоксарах 26 августа прививку можно будет сделать у магазина «Тройка» по Эгерскому бульвару, 27 августа — у магазина «Славный» по улице Ильи Прокопьева, 2, а в субботу и в воскресенье соответственно — у общежития по улице Ашмарина, 36/1 и у магазина «Победа» по Эгерскому бульвару, 40 (время работы мобильных пунктов в будние дни — с 14 до 18 часов, в выходные — с 9.00 до 12.30). А в районах республики каждую неделю «прививочные передвижки» по графику выезжают в деревни и села. В Алатырском районе, например, до конца этой недели мобильные пункты побывают в поселках Первомайский и Киря, селах Стемасы, Иваньково-Ленино и Восход, в Красночетайском районе — в деревнях Малиновка, Янгильдино, Дубовка и Кошкильдино.