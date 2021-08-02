Драму Чувашского ТЮЗа «И снегири промерзли» покажут в Канаше

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Создатели спектакля надеются, что зрители смогут мысленно побывать в условиях 1941 года и сохранить память о подвиге строителей оборонительных рубежей. Фото сеспель.рф

«Снегири…» летят по районам

Чувашский ТЮЗ продолжает знакомить жителей республики с драмой «И снегири промерзли». 25 августа спектакль будет показан в Канашском городском дворце культуры.
Как уже сообщала «СЧ», премьера спектакля, поставленного по пьесе Владислава Николаева, состоялась в апреле этого года. Эта история о любви и войне, о героической работе строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тогда на рытье окопов привлекли более 100 тысяч человек. Чтобы показать массовый подвиг народа, была задействована вся труппа ТЮЗа.
«Когда вникаешь в суть тех давних событий, становится жутко, — говорит заслуженный артист России Василий Павлов. — Люди голодные, холодные, в избе солому стелили и спали по 10 человек. У них даже одежда не высыхала. И мокрую одежду они надевали и дальше продолжали работать. Мы хотели, чтобы люди не забывали, как было тяжело в то время, чтобы наши дети и внуки об этом помнили…»
Посмотреть спектакль можно не только в Чебоксарах. В мае «Снегирей…» показали жителям Красночетайского района, теперь на очереди канашцы. Спектакль передвижной, сообщают в театре, и декорации легко разбираемые — для того, чтобы можно было привезти постановку в каждый район республики.

Опубликовано: 19 августа 2021 г.


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