Ветеранам и школьникам в этом году разрешили выйти на старт эстафеты «СЧ»

Тренируйтесь и подавайте заявки!

А прививку от коронавируса можно будет сделать 4 сентября прямо на стадионе «Олимпийский». Об этом сообщили на прошедшем в Минспорте республики заседании оргкомитета по проведению легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации А.Г. Николаева.

И.о. министра физкультуры и спорта Татьяна Рябинина напомнила — как и в прошлом году, соревнования пройдут с соблюдением антиковидных мер. Все участники стартов, в том числе и представители СМИ, должны будут при себе иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Впрочем, одно отличие от предыдущей эстафеты есть. В прошлом году из-за эпидемиологической обстановки программа соревнований была сокращена — не было в ней, в частности, школьных команд, чьи забеги всегда становились самыми массовыми, не смогли выйти на старт и ветераны спорта. В этом же году по многочисленным просьбам жителей республики принять участие в забегах смогут все желающие — и ветераны, и молодежь до 18 лет. В общей сложности спортсмены разыграют 13 комплектов медалей в 10 группах.

Предварительные заявки на участие в эстафете принимаются до 17 часов 1 сентября по электронному адресу maneg1@mail.ru, сообщают в Минспорта. Положение и программа соревнований будут опубликованы позже.

КСТАТИ

Сделал прививку? Получи значок!

Во время проведения эстафеты на территории стадиона «Олимпийский» будет работать мобильный пункт вакцинации. Желающим сделать прививку от коронавируса необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Прошедшие вакцинацию смогут занять места на трибунах и поболеть за любимые команды — разумеется, не забыв надеть маску. Свободного прохода зрителей в этом году, как и в предыдущем, не предусмотрено. Тех, кто сделал прививку на стадионе, узнать можно будет издали — по такому вот симпатичному значку, который вручат каждому вакцинированному. Он, конечно, сертификата не заменит, но послужит пропуском на трибуну и останется на добрую память об эстафете. Для тех, кто не в курсе, — «Хутлех» в переводе с чувашского означает «щит».