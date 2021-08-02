За осквернение монумента придется заплатить крупный штраф

Верховный суд республики вынес приговор 24-летнему жителю Чебоксар, осквернившему символ воинской славы России. Как ранее сообщала «СЧ», молодой человек в октябре прошлого года, ночью, находясь на территории Мемориального парка «Победа», поднялся на монумент, установленный в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и поджарил на пламени Вечного огня сосиски. Все это снималось на видео с музыкальным сопровождением и нецензурными выражениями, которое вандал разместил в сети интернет. За осквернение символа воинской славы России, совершенное публично, суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Напомним, с мая этого года уголовным законом ужесточено наказание за такого рода преступления вплоть до лишения свободы, максимально — на три года. По преступлениям, совершенным ранее, учитывается норма Уголовного кодекса в предыдущей редакции, которая не предусматривала такого наказания.