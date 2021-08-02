Большой педсовет наметил задачи на новый учебный год

Три «кита» для нашей школы

С награждения детей — победителей и призеров Всероссийских олимпиад этого года началась ежегодная республиканская конференция работников образования Чувашии. На сцену Дворца культуры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова вышли два десятка мальчишек и девчонок, которых вице-премьер правительства республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева назвала без преувеличения гордостью Чувашии.

«Если наши ребята показывают себя на фоне страны, на фоне всей планеты, как новаторы, успешные, яркие, целеустремленные, — это и есть самый главный наш результат», — так руководитель профильного министерства обозначила первоочередную цель школьного образования, создание условий для раскрытия потенциала наших детей.

Благодарности и медали вручал талантливым школьникам Глава Чувашии Олег Николаев, который прибыл на большой педсовет вместе со своей супругой — председателем Союза женщин Чувашии Натальей Алексеевной. Кроме директоров школ и педагогов, в зале присутствовали депутаты Госдумы и региональные министры, ректоры вузов и представители бизнес-сообщества республики — будущие работодатели подрастающей рабочей смены. Большое внимание к школьному образованию со стороны органов власти и общественности понятно: заботы о молодом поколении волнуют сегодня всех и каждого…

Нацелены меняться и воспитывать

Что нужно сделать, чтобы система образования развивалась и становилась лучше, а самое главное — чтобы преумножались достижения наших школьников, ведь это и есть самый важный показатель работы?

По словам Олега Николаева, чтобы молодежь была успешной, школа, как и вся система образования в целом, должны быть нацелены на постоянные изменения, которые происходят в мире, в технологиях, в обществе, и на подготовку детей к будущему, к поступлению в высшие профессиональные учреждения, к трудовой деятельности.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 54 школы, имеющие износ 50%, а также 36 детских садов капитально ремонтируются в 2021 году. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 2 млрд рублей. На программу модернизации образовательных организаций, рассчитанную до 2025 года, по словам Главы Чувашии, предварительно понадобится 20 млрд рублей. Подспорьем для реализации этих планов станет решение Президента РФ по запуску нового федерального проекта по капитальному ремонту образовательных учреждений. В 82 сельских школах уже открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», оснащенные квадрокоптерами, 3D-принтерами, интерактивными комплексами и другим высокотехнологичным оборудованием. В 2021 году будет открыт 61 центр, а в 2022-2023 годах — еще 128. 8 школ, рассчитанных в общей сложности на 5,8 тыс. мест, построено в Чувашии за последние пять лет. В 2021 году завершится строительство школы на 108 мест в деревне Кашмаши Моргаушского района и пристроя на 120 мест к Шыгырданской школе Батыревского района. Начато строительство школы на 1650 мест в чебоксарском микрорайоне «Садовый», которое планируется завершить в 2022 году. В десятку лучших регионов России по количеству победителей всероссийских олимпиад вошла в этом году и Чувашия. Чтобы сохранить и приумножить результаты, Минобразования республики совместно с командой ректоров вузов и директоров школ отобрали из федерального перечня 650 «официальных» творческих и интеллектуальных конкурсов сотню наиболее важных. В частности тех, что рекомендованы для определения претендентов на специальные стипендии глав администраций, Главы Республики, Президента страны. Также они дадут выпускникам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Больше внимания нужно уделять профориентации, чтобы уже со школьной скамьи дети интересовались теми компетенциями, которые будут востребованы в будущем. В этом плане показателен пример взаимодействия регионального Минобразования с Министерством сельского хозяйства республики, благодаря чему будет открыта школа аграрного профиля в деревне Кашмаши Моргаушского района. Следует ожидать, что такой «практикоориентированный подход» распространится и на другие образовательные учреждения.

Ну а чтобы дети ходили в школу с удовольствием, нужно создавать условия, добавил Глава Чувашии. Это, прежде всего, комплексная модернизация образовательных учреждений, строительство новых школ, открытие центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста». А вот о том, какие вызовы ждут школу с точки зрения ее содержания рассказала уже Алла Салаева.

«Пока учитель пишет вопрос на доске, ученик успевает его загуглить»

Министр представила задачи на будущее в виде «трех китов» образования, важных принципов, исходя из которых учителям и предстоит работать с учениками. И первый из них — адаптивность. По словам Аллы Леонидовны, пандемийный год показал некую «заржавелость» некоторых педагогов: кто-то отказывался перестраиваться, кто-то не хотел изучать новые инструменты. «Но ученики осваивают их в разы быстрее нас, — обратила внимание вице-премьер. — Пока учитель пишет свой вопрос на доске, ученик уже успевает его загуглить». Вот почему учителям тоже нужно многому учиться.

Второй принцип — гармоничность. По мнению Аллы Салаевой, сейчас нет строгих границ между «физиками» и «лириками». Уже завтра люди одновременно будут обладать как техническими, так и гуманитарными навыками. А значит, задача образования — дать детям возможность равноценно развиваться во всех направлениях сразу.

Третьим «китом» оказалось умение мыслить «из будущего». «Как мы обычно рассуждаем? — по полочкам разобрала министр оригинальную задачу, как ученик строит планы на будущее. — Вот сейчас сдам экзамены, потом получу диплом, выйду на работу, потом туман, еще что-то случится, и вот я предприниматель. Но мыслить из будущего — означает исходить не из места, где мы находимся, а из места, куда хотим прийти. На основе этого и нужно составлять полноценную стратегию действий, отметая лишнее».

Все эти три принципа надо проецировать на ключевые векторы образования — инфраструктуру, образовательные программы, профориентацию и воспитание, обозначила министр.

Педвуз есть, а педагогов не хватает

Чтобы поставленные задачи решались, условия необходимо создавать и для самих педагогов — не обошла вниманием министр и проблемный кадровый вопрос. Она сообщила, что прилагается много усилий, чтобы переломить ситуацию, которая, увы, оставляет желать лучшего. На сегодня в образовательных учреждениях — свыше тысячи вакансий педагогических работников, больше всего не хватает воспитателей детсадов и учителей начальных классов. При этом Чувашия — один из 33 регионов страны, в которых действует педагогический университет.

Что касается материального стимулирования педагогов, то, на взгляд руководителя министерства, методов поддержки существует достаточно много. Это и единовременная выплата 10 окладов молодым специалистам, и президентская программа «Земский учитель», премии Президента России, денежное поощрение Главы республики, выплаты педагогам, готовящим победителей олимпиад. Есть доплаты учителям в специализированных классах, выплаты по 5 тыс. рублей классным руководителям и так далее.

Тем не менее все это не исправляет проблему кадрового дефицита, согласилась Алла Салаева. «Благодаря связке ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Института образования мы, казалось бы, должны иметь мощнейшую платформу подготовки кадров, которая должна закрыть не только потребности нашего региона, но и соседних субъектов. Но этого не происходит. У нас готовы профориентационные платформы, мы готовы запустить педагогические профили в старших классах, есть запрос на конкретные кадры нашему университету со стороны муниципалитетов», — обратилась министр образования к руководству педагогического вуза с предложением совместно решить этот важнейший вопрос и добавила, что пришло время реальных действий.