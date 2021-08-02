Александр СТАРЫХ: Поддерживая художников, пополняю коллекцию

Молодой меценат о современном искусстве и своей России

Признаюсь честно, готовясь к интервью с петербургским меценатом и коллекционером Александром Старых, который привез в Чебоксары картины победителей конкурса для профессиональных и еще только получающих образование художников «О чем твоя Россия?», ожидала увидеть перед собой убеленного сединами состоятельного дельца, желающего повысить престиж, окружив себя произведениями искусства. Но у входа в Чувашский государственный художественный музей, где, собственно, и поселилась до 5 сентября выставка Галереи Старых, нас встретил обаятельный молодой человек…

Никакого пафоса и заносчивости в речи собеседника не было, общались мы просто — за покачивающимся столиком музейной кафешки. Впрочем, обстановка особо не волновала. За время нашей недолгой беседы перед официальным открытием выставки в ЧГХМ Александру, пожалуй, удалось передать свою позитивную энергетику, показать свое искреннее желание вывести людей из состояния равнодушия к окружающему, пробудить в них чувства и любовь к родной земле. Ну а как еще, как не через искусство и благотворительность, это делать?

— Александр, вы ведь родом из Ростова-на-Дону, а созданная вами Галерея Старых базируется в Санкт-Петербурге. Как парня с юга России занесло в Северную столицу?

— На самом деле я из небольшого городка Шахты Ростовской области, это в 60 км от Ростова, — поправил собеседник. — А в Санкт-Петербург просто уехал, поступил там в институт.

— Конечно, в художественный?

— Нет, в вуз экономического профиля. Я бухгалтер по образованию, и это был вполне осмысленный выбор профессии. А увлечение живописью — мое хобби с детства. Я любил рисовать, ходил в художественную школу. Еще в Ростове начал собирать живопись местных авторов на блошиных рынках. В начале — середине 2000-х годов весьма достойные картины стоили очень дешево. Мне казалось это неправильным. Так постепенно увлечение переросло в осознанное коллекционирование, затем появилась идея создать свою галерею.

Если вы подумали, что это здание со своим выставочным пространством, то это не так. Наша галерея — творческий союз, где реализуется множество замечательных проектов, само же слово — лишь термин, понятный художникам, желающим с нами работать. Вот для них мы и проводим различные конкурсы, по итогам которых выкупаем лучшие картины. У нас есть стипендиальная поддержка для студентов, получающих академическое образование в художественных вузах. Предоставляем им для творчества мастерские, организуем пленэры, проводим выставки. Помогаем как молодым художникам, которые еще не знают, куда податься, так и опытным — творческий труд нынче нечасто приносит большую прибыль. Есть тут и мой интерес: материально поддерживая живописцев, я пополняю их работами свою коллекцию.

— Призовые фонды ваших конкурсов — многомиллионные. Откуда такие средства?

— Активно работаю, занимаюсь консультациями в области финансов для частного капитала. На мои личные средства и развиваются галерейные проекты, в том числе проводятся конкурсы.

— Конкурс «О чем твоя Россия?» — самый крупный из реализованных?

— Пока да. В нем участвовало порядка 600 профессиональных художников, которые подготовили около 1000 жанровых полотен. По итогам конкурса мы выкупили у победителей трех номинаций 17 картин на сумму свыше 10 млн рублей. Изначально галерея собиралась лишь пополнить ими свое хранилище, но затем наша команда решила, что будет несправедливо утаить от людей живописную летопись современной России. И первым городом, куда мы привезли свою выставку, стали Чебоксары. Наши солидные по размеру полотна отлично вписались в светлые и просторные залы вашего художественного музея. Отсюда планируем стартовать по Поволжью.

— Жаль, что молодые художники Чувашии не успели попробовать свои силы в этом конкурсе…

— Они могут поучаствовать в новом. В этом году уже объявлен конкурс «Необычный 2020», призовой фонд которого почти в два раза выше. Работы должны повествовать о важных событиях России и мира, что произошли в 2020 году.

— Не получилась бы «летопись» слишком печальной…

— Событий было много и помимо пандемии коронавируса. Но, так или иначе, это будет живопись о сегодняшнем дне. Нас интересуют не пейзажи и натюрморты, а люди и реальность происходящего вокруг них. Заметьте, эта ниша сегодня не занята, в ней массово никто не представлен, а значит, через какое-то время наши потомки в этой форме не смогут увидеть информацию о том, что происходило сегодня. В сохранение истории цифровым методом я не очень верю, информация наслаивается одна на другую, ее слишком много, и доступность прошлого снижается, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. А так как художник не только документалист, но еще и творец, то способен в художественном образе отразить текущий момент точно, заложив туда свои эмоции, свое отношение к происходящему. Просто пока это не так востребовано художественным рынком, а поэтому жанровые полотна почти не создаются. Вот и приходится стимулировать их создание.

— Мосты, олимпийские победы, освоение арктических земель… — все эти события отражены в тех полотнах, что вы привезли. Отзываются они и в сердцах многих россиян. А о чем ваша Россия, Александр?

— Я вам лучше покажу, — сказал меценат и, включив свой телефон, стал показывать фото Чебоксар, сделанные накануне нашей встречи. — На днях в Инстаграме рассказал подписчикам про ваши замечательные улицы. Тут гуляю по набережной и наслаждаюсь видами красавицы-Волги. А здесь потрясающий закат и беззаботные дети, которые резвятся возле светомузыкального фонтана на Красной площади, этот снимок я даже подписал: «Потому что моя Россия — это как-то так!» Вот, наверное, об этом — простом человеческом и сиюминутном счастье моя страна…

Впечатления АЛЕКСАНДР СТАРЫХ, меценат и коллекционер, Санкт-Петербург: «Прокатился до Чебоксар, чтобы побывать на открытии выставки и оценить, как смотрятся работы победителей конкурса «О чем твоя Россия?» в просторных залах художественного музея. Выглядят отлично. Отлично выглядят и Чебоксары. Совершенно не ожидал увидеть такой чистый, ухоженный современный город, наполненный молодежью, детским смехом и ощутимым на физическом уровне высоким культурным уровнем населения. Чебоксары удивили. Рекомендую к посещению». (Из отзыва о Чебоксарах в социальных сетях)

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

— Как картины Галереи Старых оказались «на борту» крымского поезда «Таврия»?

— Сначала появилась идея создать выставку к пятилетию строительства Крымского моста, ведь это объединяющий элемент, важная часть нашей истории, — рассказал корреспонденту «СЧ» Александр Старых. — Мы провели серию конкурсов, возили художников в Керчь, где они писали мост с натуры, организовали передвижной пленэр в самом первом поезде, запущенном по Крымскому мосту. Когда все было готово, мы обратились в компанию, которая эксплуатирует «Таврию», с предложением интегрировать в интерьеры поезда наши полотна. Предложение было одобрено, и теперь их можно увидеть в вагоне-ресторане одного из крымских поездов. Кроме того, воплотилась наша задумка о выставке, которая уже путешествует по Крыму.