К 80-летию Мастера!

Несколько поколений чебоксарцев выросло среди великолепных скульптурных композиций и мемориальных знаков, воспевающих образы наших земляков: полководцев, космонавтов, поэтов, которые сформировали культурное пространство города Чебоксары. Автором многих из этих памятников эпохи является известный скульптор, заслуженный художник республики Анатолий Константинович Брындин.

Чебоксарцы по праву могут гордиться, что лицо города создавалось таким Мастером. С основными вехами развития города в двадцатом столетии нас знакомят знаменитая Конница на стене музея легендарного полководца В.И. Чапаева, мемориальный комплекс космонавта А.Г. Николаева, скульптурный образ революционера-романтика Ф.Э. Дзержинского, мемориальные доски поэта-философа Якова Ухсая и народного артиста СССР Бориса Алексеева. Скульптурные образы в лицах, созданные талантливым Мастером, раскрывают страницы истории и культуры, побуждают новые поколения горожан задуматься о судьбах Родины, народа, о вечных смыслах бытия.

Сегодня известный скульптор А.К. Брындин еще и не менее известный издатель, создатель «Типографии Брындиных», хорошо знакомой многим в республике и за ее пределами. Творческая натура Анатолия Константиновича открыла новые грани его дарования как новатора современных полиграфических технологий, человека, который вносит весомый вклад в развитие художественно-издательского дела в Чувашии и России. Продукция «Типографии Брындиных» пользуется популярностью, здесь глубоко чувствуют цвет, композицию, понимают символику образов.

Поздравляем Анатолия Константиновича со славным юбилеем! Желаем творческого долголетия, здоровья, новых идей и проектов на благо города и республики!

От благодарных чебоксарцев культуролог Ольга Сергеева