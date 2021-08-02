В Новочебоксарске на месте компрессорной станции строится спорткомплекс

Летом — футбол, а зимой — хоккей

В Новочебоксарске продолжаются строительство многофункциональных спортивных площадок на территории школы № 8 и реконструкция здания бывшей компрессорной станции под физкультурно-оздоровительный комплекс на базе спортшколы олимпийского резерва № 4. Работа на объектах кипит, и уже совсем скоро в городе мест для занятий спортом станет больше.

Карта построенных в Чувашии спортивных объектов стремительно расширяется. Буквально на днях в Красных Четаях состоялось открытие футбольного поля — «СЧ» уже рассказывала об этом событии. Вот и в Новочебоксарске на территории школы № 8 рабочий процесс не останавливается ни на секунду — грузовые машины завозят щебень, который вскоре уложат под асфальтовое покрытие, а по периметру практически завершается установка нового забора. Здесь появится футбольное поле с искусственным газоном со зрительскими трибунами на 200 мест, которое на зиму будет трансформироваться в хоккейную коробку.

Вокруг спортивного объекта проложат легкоатлетические дорожки с синтетическим покрытием. Также для любителей «королевы спорта» оборудуют секторы для прыжков в длину и высоту. Не останутся внакладе и поклонники баскетбола и волейбола — на территории школы построят три площадки для стритбола (вид баскетбола, в котором матч проходит на половине площадки и в команде выходят по три игрока. — Прим. редакции), одну — для обычного баскетбола и площадку для игры в волейбол.

Многофункциональное сооружение проинспектировал министр спорта Чувашии Василий Петров. Глава ведомства остался доволен темпом работ, но без замечаний не обошлось. «Хотя строительство идет по графику, но для более быстрой сдачи объектов необходимо увеличить количество рабочих и оптимизировать график работ», — сказал министр во время диалога с представителями подрядчика.

Справка «СЧ» Общая сумма контракта на строительство объекта 29,3 млн рублей, из них чуть более 28 млн рублей — средства федерального бюджета, и более 1,2 млн рублей — республиканского. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На спортивных площадках будут заниматься дети из школы №?8. Совершенствовать мастерство здесь будут и ребята из находящейся неподалеку спортшколы № 2. Смогут приобщиться к здоровому образу жизни и обычные горожане. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября.

Следующее сооружение, где сегодня ведутся масштабные работы, находится на базе спортшколы олимпийского резерва № 4, рядом с ледовым дворцом «Сокол». Раньше здесь пустовало здание компрессорной станции, не приносящее никакой пользы, а теперь его переоборудуют под спортивно-оздоровительный комплекс. На строительство республиканский бюджет выделил 35,7 млн рублей.

После завершения работ новый комплекс будет представлять собой двухэтажное здание с благоустроенной территорией. На первом этаже расположатся спортивный зал и зал с интерактивными хоккейными тренажерами, а на втором — искусственный лед.

На территории комплекса уже установлена площадка для воркаута с современными тренажерами и универсальная площадка для занятий игровыми видами спорта.

Как рассказал директор подрядной организации Валерий Чашкин, строительство объекта близится к завершению. На сегодняшний день степень готовности порядка 90%. Осталось застелить напольное покрытие и завершить внутренние косметические работы.

В ходе инспекции сооружения Василий Петров поручил подрядчику ускорить темпы работ и сдать спортивный объект в эксплуатацию к 1 сентября.

Кстати, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» спортшкола № 4 получила 25 млн рублей из федерального бюджета на покупку нового оборудования и современного инвентаря, который будет использоваться для тренировок детей, занимающихся хоккеем. Также на полученные средства удалось приобрести специализированные тренажеры и машину для обслуживания льда. Поставка оборудования намечена на конец августа.