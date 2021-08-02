К новому учебному году — новый учебник по чувашскому

Его обсуждение прошло в институте образования

Первоклашки городских школ республики чувашский язык нынче начнут изучать по-новому учебнику. Его на прошлой неделе в Чувашском институте образования презентовали педагогам, детям и родителям.

Результат большой работы

В ноябре прошлого года в том же институте образования проходило совещание, где говорили о необходимости издания новых учебников по чувашскому языку («СЧ» от 12 ноября 2020 года «Новому времени — новые учебники), и вот сейчас они готовы. Правда, пока только для первого класса. Но как заверил заместитель министра образования Алексей Лукшин, для второго класса учебник будет готов уже к концу учебного года, а затем появится для третьего и четвертого классов. Учиться по новому пособию будут городские мальчишки и девчонки, которые выбирают для изучения «Родной чувашский язык».

Над концепцией нового учебника работала группа педагогов, созданная в институте образования под руководством Министерства образования. Авторами же стали известный языковед, основатель и директор школы иностранных языков «Язык для успеха», доцент Чувашского педагогического университета имени И.Я. Яковлева Александр Блинов, а также учителя чувашского языка Алина Егорова (Чебоксарская школа № 10) и Людмила Николаева (школа № 62). Они все уже имеют опыт создания альтернативных пособий для изучения чувашского языка «Кала-ха». Как отметил Алексей Лукшин, группа работала в тесном сотрудничестве со специалистами и методистами издательства «Просвещение».

Улучшенный вариант «Кала-ха»

Об особенностях нового учебника рассказали Алина Егорова и Людмила Николаева: «Основной принцип, на который мы ориентировались — коммуникативный, дети должны научиться понимать друг друга». Приступая к делу, разработчики стремились сделать учебник привлекательным, креативным, мотивирующим на учебу. Ведь основная задача — не только научить разговорить, но и привить интерес к чувашскому языку.

Поэтому в усовершенствованном варианте нет больших текстов, теории. Зато много иллюстраций, комиксов, стихов, песен, загадок, коротких диалогов. Девять разделов книги — «Школа», «Моя семья», «Мои друзья» и так далее — не отрываются от знакомой ежедневной жизни маленьких учеников. События, отраженные в комиксах и иллюстрациях, происходят в известных всем местах, знакомят с достопримечательностями республики и страны. Что, по замыслу авторов, непременно должно заинтересовать детей. Кроме того, такая структура должна помочь ученикам быстрее усвоить слова, собранные в одной теме. Способствовать этому должна и игровая форма учебного процесса.

По словам авторов, учебник подойдет и для тех, кто уже знает язык, и для тех, кто только собирается его учить.

«Только в общении можно научить разговаривать»

Все рассказанное и показанное учителям, которым предстоит нынче работать по новому пособию, одобрили: «Главное — не знание грамматики и умение переводить со словарем. Важно уметь разговаривать. Только в общении на чувашском языке можно научить детей разговаривать на нем».

Отметили педагоги и то, что учебник универсален. По их словам, на уроки чувашского языка к ним приходят разные ученики. Есть дети, которые свободно общаются на языке пап и мам. Есть те, кто понимает язык и может сказать на чувашском несколько слов. Но есть и такие, кто вообще языка не знает, и все же выбирают «Родной чувашский». Родители объясняют, что хотят, чтобы ребенок знал государственный язык республики: «Мы здесь живем, и нам хочется, чтобы ребенок мог общаться на чувашском языке».

Об интересном явлении рассказала учительница чувашского языка второго новочебоксарского лицея Оксана Ильина. Там в основном учатся русскоязычные дети. И родители вначале учебного года для изучения часто выбирают «Родной русский», мотивируя тем, что в семье ребенку некому будет помочь с чувашским языком. Но после первого класса пишут заявление на «Родной чувашский». Ребятишки, видимо, пообщавшись со сверстниками, наслушавшись их рассказов, проникаются интересом к изучению чувашского языка. Пожалуй, в этом есть и заслуга альтернативного пособия «Кала-ха». Кстати, на презентации в основном были педагоги, работающие с ним.

Главные эксперты — дети и родители

Главными экспертами нового пособия Алексей Лукшин назвал учеников: «Понравится учебник детям, значит, будет результат». Юные эксперты ожидания оправдали — цветные иллюстрации, комиксы, короткие диалоги — все им понравилось: «Нет ни одного текста без иллюстрации, словно это не учебник, а «Веселые картинки». Разглядывая рисунки, уже можно понять, о чем идет разговор».

Одобрили учебник и родители. Так, Ольге Александровой, маме ученицы 33-й чебоксарской школы понравилось то, что у учебника кроме бумажной версии будет и электронная: «Изучая новые слова, их можно будет прочитать и прослушать, потренироваться в произношении, правильно поставив ударение. А закрепить слова можно в диалоге. Это очень важно». Солидарны с ней были и другие родители: «Грамматика — это всегда сложно. Правильно сделали, лучше учить через разговор».

Кстати, как сообщил Алексей Лукшин, уже в следующем году учебное пособие должно войти в Федеральный перечень учебников. И тогда его смогут закупать регионы с компактным проживанием соплеменников, где изучают чувашский язык.