Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно подать на портале госуслуг

По кабинетам ходить не надо

Семьи республики могут подать заявление о назначении или продлении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала без посещения клиентской службы ПФР, направив его в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.

Как сообщает республиканское Отделение Пенсионного фонда, при оформлении заявления в электронном виде в большинстве случаев не придется предоставлять никаких документов, так как электронные сервисы автоматически идентифицируют владельца сертификата. А сведения о доходах заявителя и членов его семьи Пенсионный фонд собирает самостоятельно. Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия. Туда же поступают и данные Федеральной налоговой службы. Представить данные о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также тогда, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Напомним

— Право на выплаты из «маминых денег» имеют семьи с невысокими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок и ему еще нет трех лет.

— Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В Чувашии в 2021 году ее размер составляет 9851 рубль, а доход на одного члена семьи не должен превышать 20772 рубля.

— С 1 июля ежемесячная выплата перечисляется только на карту МИР.