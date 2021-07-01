Свалка в Алатыре до сих пор тлеет

Мусорная свалка на алатырском полигоне ТБО, где в конце июня случился пожар, до сих пор дымится, сообщили «СЧ» жители Алатыря.

Напомним, загорелся мусор 25 июня, когда в республике стояла аномальная жара. По словам экспертов, сначала отходы начали тлеть в глубине, а потом огонь вырвался наружу. Открытое пламя пожарным удалось потушить в тот же день, но свалка вот уже месяц как дымится.

Как рассказал на недавнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Сергей Вавилов — директор МУП «Чистый город», в чьем ведении находится полигон, сейчас открытого горения нет, но продолжается глубинное тление. В администрации города заверили, что ситуация контролируется, на полигон постоянно подвозится грунт, затем его разравнивают по всей территории.

Так, с 13 по 21 июля завезено 200 тонн земли. Также руководство города направило просьбу в правительство Чувашии выделить дополнительную технику для устранения последствий возгорания на свалке.

Ну а пока Алатырская межрайонная прокуратура провела свою проверку и выяснила, что пожар мог произойти в том числе из-за ненадлежащего обслуживания полигона ТБО. Выявлено, что отходы не уплотнялись, не измельчались и не изолировались грунтом.

В пожароопасный сезон мусор никак не увлажняли. То есть обслуживающая организация не принимала мер, которые помогли бы избежать самовозгорания мусора. А потому межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления. В адрес директора МУП «Чистый город» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, сообщается на сайте администрации города.