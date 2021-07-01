Как не ошибиться при выборе кадастрового инженера

Чтобы документы не пылились на полке

Сегодня услуги, которые оказывают кадастровые инженеры, очень востребованы. Часто перед собственниками стоит вопрос: как правильно и грамотно выбрать специалиста, чтобы не ошибиться.

В интернете представлены множество организаций, индивидуальных предпринимателей, занимающихся кадастровой деятельностью, при этом кто-то завлекает потенциальных заказчиков ценой, кто-то сроками выполнения работ или их качеством. «Советская Чувашия» попросила дать свои рекомендации руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерину Карпееву — именно в это ведомство поступают документы, подготовленные кадастровыми инженерами.

— Соберите отзывы у знакомых, родных, коллег, одним словом у тех, кто уже обращался за помощью к кадастровым инженерам, — говорит руководитель управления. — После предварительного сбора сведений можно зайти на сайт Росреестра в раздел «Обеспечение кадастровой деятельности» и найти в государственном реестре кадастровых инженеров интересующего вас специалиста. Там есть вся необходимая информация — является ли он ИП, в какой саморегулируемой организации состоит, когда получил аттестат, сколько у него было приостановлений и отказов от органа регистрации. Это позволит сделать вывод о качестве работ, производимых тем или иным специалистом. Но делая выбор, нельзя забывать известное выражение — не ошибается тот, кто не работает.

— И вот мы определились с кандидатурой кадастрового инженера, наши дальнейшие действия?

— Следующий шаг — составление договора подряда на оказание услуг. К нему надо подойти также ответственно. Договор является гарантией того, что кадастровый инженер выполнит оговоренные работы в обозначенный срок и за установленную стоимость. Срок лучше указать конкретный. Отсутствие даты может привести к затягиванию работ.

В договоре также надо подробно прописать все выполняемые инженером этапы проведения работ: заказ выписок из ЕГРН, геодезические измерения, подача документов в Росреестр, исправление документов в случае приостановления кадастрового учета (что не редкость!).

Некачественная работа кадастрового инженера может быть чревата для правообладателей. В договор желательно включить пункт о полной оплате услуги после постановки объекта на кадастровый учет и выдачи заказчику выписки из Единого государственного реестра недвижимости в качестве подтверждения. Обязательным приложением к договору должны быть смета, утвержденная заказчиком, и задание на выполнение работ.

Очень важна и следующая рекомендация Екатерины Карпеевой. Реалии времени таковы, что сейчас кадастровые инженеры результат своей работы, будь то межевой или технический план, акт обследования либо акт согласования или снятия с учета объекта недвижимости, записывают на CD-R диск и по электронным каналам связи направляют в Росреестр или Кадастровую палату для проведения дальнейших учетных действий. (При желании заказчик может запросить бумажный вариант подготовленного документа). Но далеко не все инженеры доводят работу до конца. Гражданам необходимо понимать, что если вы получили от него на руки диск, это означает, что услуга оказана не в полном объеме. Завершает цикл подача диска от имени заказчика в Росреестр. Теперь для этого не нужна нотариальная доверенность.

— В нашей практике нередко бывают случаи, когда, например, при проверке землепользователей по линии государственного земельного надзора выясняется, что гражданин вызывал кадастрового инженера для межевания участка, полностью оплатил услугу и был уверен, что его земля отмежевана и в реестр внесены все необходимые данные. На деле межевание было проведено, но результат процедуры — диск, где хранился межевой план и координаты участка, несколько лет спокойно пылился на домашней полке. До Росреестра, который ведет реестр всех отмежеванных участков с определением их границ, сведения не дошли, — привела пример Екатерина Владимировна. — Гражданину повезет, если за это время не изменилась форма электронного документа. А ведь случается, что с течением времени диск утрачивает свою актуальность. Так что имейте в виду: если кадастровый инженер взялся за дело, он должен довести его до конца. Доказательством того, что услуга сделана в полном объеме, служит выписка из ЕГРН.

— А если у заказчика есть претензии к качеству подготовленных документов?

— Тогда, не затягивая, обращайтесь к кадастровому инженеру, чтобы он переделал документы — бесплатно, как того требует закон о защите прав потребителей. Если он отказывается это делать, следует обратиться в саморегулируемую организацию, членом которой является инженер. Руководство СРО по закону обязано вызвать его, запросить объяснения, проверить все документы и поручить исправить их.