Чувашия присоединилась к экопроекту «Дни зеленых действий»

В середине июля по всей России стартовал экологический марафон «Дни зеленых действий». Его участники проводят глобальную «зеленую» уборку в регионах: очищают берега рек, леса и парки от мусора, сортируют его для дальнейшей переработки, высаживают деревья. В минувшую субботу эстафету проекта приняли в Чувашии.

Как сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии, акция прошла масштабно по всей республике. Во всех районах Чувашии состоялись субботники, на которых волонтеры и экоактивисты убирали бытовой мусор с берегов рек, прудов и озер, приводили в порядок парковые зоны и территории вблизи населенных пунктов. Общими усилиями они расчистили около 30 га и собрали 3 кубометра отходов. Всего в марафоне «Дни зеленых действий» приняли участие более 300 человек.

В Чебоксарах, например, субботник организовали в Заволжье — «зеленые» волонтеры убирались в прибрежной полосе реки Варламовки. В Алатырском районе мусор собирали на территории Пригородного участкового лесничества, прилегающего к поселку Алтышево, а также на территории возле конторы Кирского лесничества. В поселке Вурнары прошла акция по благоустройству сквера Памяти по улице Советской. В Чебоксарском районе у деревни Большие Карачуры волонтеры собрали мусор вдоль трассы, в Шемуршинском районе благоустроили историческую зону «Карлинский Вал» и очистили лесосеку от порубочных остатков, а в Шумерлинском собрали хлам вдоль Суры, в местах массового отдыха любителей пикников.

Как отметили участники марафона, подобные мероприятия — еще один шаг к привлечению внимания общества к проблемам экологии. «Объединение усилий и совместное желание сделать регион чище и краше позволят добиться успеха», — выразил уверенность один из участников «зеленой» уборки в Заволжье, и.о. руководителя Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов. Он пригласил присоединиться к этому важному делу во благо природы всех неравнодушных вне зависимости от возраста и профессий.