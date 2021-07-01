Внесли свой вклад в развитие республики

Указом Главы Чувашии от 9 июля за большой вклад в развитие промышленности республики Почетной грамотой Чувашской Республики награждено АО «Строймаш», г. Чебоксары.

Указом Главы Чувашии от 15 июля девять жителей республики отмечены государственными наградами.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Комаров Игорь Валериевич — директор ООО «Автофургон», Козловский район;

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Максутов Камиль Садыкович — станочник деревообрабатывающих станков цеха изготовления панелей ООО «Автофургон», Козловский район; Федорова Альбина Витальевна — заведующая производством отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары.

За заслуги в области ветеринарии и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики» присвоено Ермолаеву Ивану Егоровичу — главному ветеринарному врачу свиноводческого комплекса АО «Вурнарский мясокомбинат».

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики» присвоено Евдокимову Николаю Витальевичу — профессору кафедры общей и частной зоотехнии Чувашского государственного аграрного университета, доктору сельскохозяйственных наук.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Антоновой Ирине Александровне — заместителю директора по внешней кооперации ООО «Автофургон», Козловский район.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Семеновой Татьяне Александровне — микробиологу ОАО «Ядринмолоко».

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Гараниной Людмиле Алексеевне — руководителю клиентской службы (на правах отдела) в Порецком районе Управления Пенсионного фонда РФ в г. Алатырь Чувашской Республики (межрайонного).

За заслуги в укреплении законности почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присвоено Ефимову Олегу Михайловичу — секретарю Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.