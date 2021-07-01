Андрей АЛЕКСАНДРОВ: «Выбирайте профессию по душе — это самый важный шаг»

Ректор ЧГУ об экосистеме возможностей и о том, чем «помогла» университету пандемия.

Традиционно летом в горячую пору вступительной кампании в вузы мы встречаемся с давним партнером «СЧ» по совместным проектам, активным читателем и верным другом газеты — ректором Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андреем Александровым. В этот раз встреча впервые прошла в «телевизионном» формате «Советской Чувашии». Впрочем, к подобным экспериментам руководитель ЧГУ относится с большим интересом, ведь университет и сам имеет студию цифровой записи и даже создает собственную базу онлайн-курсов. Об этом и многом другом и велась беседа в «темной студии». Полную запись интервью можно посмотреть на канале «СЧ» в YouTube, мы же расскажем о самых важных его моментах.

— Помнится, в 2014 году, встав у руля Чувашского госуниверситета, Вы говорили о своих намерениях сделать ЧГУ современным вузом. Удалось достичь цели?

— С того момента мое представление об университете нового поколения несколько изменилось. Для меня современный вуз — это целая экосистема возможностей для каждого — студента, сотрудника, преподавателя. По большому счету университет должен быть интересен всей республике — системе образования, аграрному сектору, промышленной сфере и даже простым обывателям. В таком ключе мы сегодня и работаем по разным направлениям, и с этой точки зрения ЧГУ — конечно, современный вуз, потому как здесь каждый может найти что-то полезное и интересное для себя. По крайней мере мы к этому стремимся.

— Как удалось убедить уважаемых старейшин вуза, что нужно переходить на новый уровень?

— Без ложной скромности скажу, что эти люди — интеллектуальная элита нашего общества. И их мнения, советы по трансформации университета очень важны. Мы постарались сохранить в коллективе чувство ответственности за порученное дело, которое присуще преподавателям старой закалки. Это самое важное качество наших заслуженных профессоров, и когда оно есть, достигнуть большего в профессиональном плане гораздо проще. Поэтому в процесс модернизации вуза включился весь коллектив. Более того, наши ветераны, конечно не без трудностей и тревог, но все же вошли в струю онлайн-обучения, когда нагрянул коронавирус.

— Пандемия дала своеобразный толчок цифровизации вуза…

— Как и всей системы образования. Цифровизация внедрялась и раньше, но всплеск интереса в вузах страны к цифровым форматам активизировался именно в 2020 году. Хотели мы того или нет, но ради здоровья наших студентов и преподавателей пришлось пройти это испытание.

Еще в 2019 году университет приобрел дорогостоящую студию цифровой записи. Мы как чувствовали, что она станет для нас незаменимой помощницей. Теперь благодаря студии мы создаем уникальную авторскую библиотеку онлайн-курсов, которых в ЧГУ насчитывается более 160. Некоторые из них вошли в базу всероссийской платформы «Открытое образование», учредителями которой являются ведущие вузы страны. А потому можно говорить о высоком качестве нашего интеллектуального продукта с точки зрения не только технологического исполнения, но и содержания. Перевод «живых» курсов в онлайн-формат — одна из ключевых задач Чувашского госуниверситета на ближайшие годы.

А чтобы сделать обучение в вузе более мобильным и комфортным, мы запустили систему личных кабинетов абитуриента, студента, преподавателя. Это авторская разработка, благодаря которой «по одному клику» можно подавать документы онлайн, просматривать электронное расписание, получать задания и так далее. Работаем и над созданием мобильного приложения для смартфона, чтобы весь объем этой полезной информации, говоря простым языком, умещался в одном кармане.

Цифры 15 факультетов, 110 образовательных программ, 1727 бюджетных мест предусмотрено в этом году в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова.

— А как подобные идеи претворяются в жизнь? Это Вы доходчиво объясняете команде вуза, что нужно делать, или умеете хорошо слушать?

— Понятно, что это интеграция. Какие-то задумки исходят от меня, но далеко не все. И я благодарен своей команде, разновозрастной и разноплановой, за то, что генерирует идеи. Проект мало правильно «упаковать», главное — его реализовать. Все, что было задумано и претворено вузом в жизнь (а это и Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова, и совместный с Агентством стратегических инициатив проект «Точка кипения», и «Малый физмат», и многое другое), — результат командной работы как убеленных сединами преподавателей, так и молодых ученых и творчески одаренных студентов.

— Ну а дальше — больше?! Нам известно, что ЧГУ готовится принять участие в масштабной стратегической программе…

— Действительно, Минобрнауки России объявил федеральный конкурс на участие в программе стратегического академического лидерства вузов страны «Приоритет — 2030». Из более 800 вузов страны будут отобраны 100, которые смогут претендовать на солидные гранты. Программа рассчитана до 2030 года, ее цель — не только повысить качество обучения, но и способствовать развитию того региона, где находится вуз. Войти в число претендентов нелегко, но мы намерены приложить к этому все усилия.

Будем сотрудничать с региональными органами власти, партнерами, чтобы понять, чем мы можем быть полезными, а самое главное — что сможем дать нового для поступающих абитуриентов, студентов, которые в последующем уже как специалисты придут на свое рабочее место, с точки зрения экосистемы возможностей, о которой я и говорил в начале беседы.

— Что бы Вы посоветовали абитуриентам, которые сейчас по большому счету выбирают дорогу в будущее?

— Первое — нужно определиться с будущей профессией. Выбирать то, что по душе, что ближе к сердцу. Это самый важный и ответственный шаг. Затем надо изучить, на каком факультете можно обучиться выбранной специальности и в каком вузе.

Через 5-7 лет появятся новые профессии, на стыке существующих, поэтому нужно смотреть, оценивать свои возможности, готовы ли вы ехать в другой город или для вас гораздо проще будет учиться в родном городе в том учебном заведении, где уровень образования нисколько не хуже столичных университетов.

Экономика нуждается в технических специалистах, у ЧГУ большой опыт в подготовке профессиональных кадров, необходимых на производствах страны. Для этого открыто более 20 лабораторий, где ребята учатся работать на современном оборудовании от партнеров и кроме теории получают практику на предприятиях региона. Если решите остаться в родных пенатах, поступайте в Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова! У нас всегда найдутся люди, которые помогут реализовать ваши возможности и пройти весь путь, до тех пор, пока вы не станете специалистом с высшим образованием…

Справка «СЧ» Как сообщили в ЧГУ, с этого года можно подавать документы на 10 специальностей, поступать на укрупненные группы, а специализацию выбирать после первого курса. Подать документы можно четырьмя способами до 29 июля. Можно заключить целевой договор с заказчиком (заводом, больницей, иной организацией, которой нужны специалисты) и учиться также на бюджете. В ЧГУ есть 463 целевых места, только прием документов по целевому договору заканчивается раньше — 25 июля. Можно поступить и на платное отделение — сейчас есть выгодный образовательный кредит: платеж в месяц от 100 рублей, а погашать кредит после окончания вуза. Кстати, с платного обучения при наличии мест можно перевестись на бюджет.

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.