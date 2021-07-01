СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

«Участие Чувашии в национальном проекте «Культура» — существенная поддержка развития культуры региона. В этом году в республике будут капитально отремонтированы шесть детских школ искусств и ДК в Янтиково. В обновленном клубе планируется открыть хореографический класс. В разговоре с руководством Янтиковского района был вновь поднят кадровый вопрос. Рекомендовала уже сейчас задуматься о том, кто будет работать в Доме культуры, и для этого пригласить студентов ЧГИКИ и ЧРУК, познакомить их с возможностями трудоустройства».