Гидрострой пришел в город…

Фото Василия Евдокимова, город Чебоксары, июль 1977 года.

Почти год мы смотрели на Чебоксары середины 1950-х, начала 1960-х годов. А теперь перенесемся во времена, когда центр старого города только-только начал исчезать, а затем и окончательно исчез.

Немного сохранилось фотографий той поры. Впрочем, и фотографировать тогда эти места мало у кого было желание. Развалины, они, как говорится, и в Африке развалины. Это сейчас тем, кто смотрит на современный Чебоксарский залив, дамбу, порт и площадь Речников, интересно узнать, как выглядели эти места всего лишь сорок с небольшим лет назад. Тогда же разве что редкий фотокорреспондент забредал сюда по заданию редакции. Но был еще один человек, который фотографировал эти места в то непростое время — Василий Леонидович Евдокимов, работавший прорабом на участке «Инженерная защита города Чебоксары» Чебоксаргэсстроя. Как он сам вспоминает: «Все земляные работы, фундаменты под подпорные стенки, под мосты, под насосные станции, все откосы были мои…». И опять, как и в случае с автором предыдущих фотографий, Кононом Белковым, нам повезло, что теперь уже в «прорабской сумке» Василия Евдокимова всегда находилось место для фотоаппарата. Вот он, автор, на воскресной прогулке с детьми, июльским днем 1977 года. Слева видна гостиница «Волга», через дорогу одноименный ресторан, липы вдоль улицы Карла Маркса, молодежь у дорожного ограждения, гуляющие горожане, брюки клеш у длинноволосого паренька, несущего мороженое… Начавшиеся перемены этой части города пока не коснулись, пока все по-старому — беззаботное время конца семидесятых годов. А если перенестись в наше время, то стоит Василий на нынешней Красной площади, чуть ниже, метрах в двадцати пяти от входа в Национальный музей.

И еще — благодаря здоровому педантизму Василий подписывал все свои фотографии, так, что они будут датированы с точностью до месяца, а на большинстве будет указан даже день съемки.

Ближе к Волге картина была уже другая, так как изменения здесь начались года на два раньше. 2 сентября 1975 года газета «Советская Чувашия» зафиксировала это с точностью до минуты: «У подножия высокого волжского берега, на который выходят промышленные площадки и жилые кварталы Калининского района столицы Чувашии, вчера в 14 часов 23 минуты начат намыв так называемого контрбанкета — широкой песчаной полосы, предохраняющей откос от возможных оползней». Уже через два года газета задает вопрос: «Как пройти на улицу Горького?» и сама же отвечает: «Пройти на улицу нельзя. Пройти над бывшей улицей можно. Шестиметровый слой песчаного грунта — намытого и насыпанного — скрыл от нас навсегда древнюю улицу, называвшуюся в дореволюционные времена Винокуренной, похоронил ее под сотнями тысяч кубометров песка и суглинка. Восемь гектаров искусственного берега будущего Чебоксарского моря, предназначенные для территории нового речного порта, заняли частично и полностью еще несколько улиц старого города. Обрамлен этот массив серой бетонной стеной причального фронта». Несколько улиц старого города — это (кроме улицы Горького) улицы Набережная и Застенная, Рыбацкая слобода 1-я и 2-я, часть домов по улице Зои Яковлевой, переулкам Кувшинский и Халтурина — все они тоже сейчас находятся под «слоем песчаного грунта». Надо сказать, что с этих улиц за два года было переселено 5 тысяч жителей. А всего из зоны затопления на новое место жительства переедет около 10 тысяч чебоксарцев.

На фотографии, сделанной в тот же июльский день возле основания причальной стенки, мы видим детишек с первой фотографии (но теперь с мамой). Вдали видна колокольня Крестовоздвиженской церкви, стоявшей на перекрестке улиц Гоголя и Кадыкова. Этих улиц не станет летом 1980 года, а колокольня исчезнет перед самым затоплением водохранилища.

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики