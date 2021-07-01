Сколько копить на квартиру

Чтобы накопить на покупку квартиры, в Чувашии требуется минимум 7,7 года. Это 48-я позиция среди регионов страны, по данным агентства РИА Рейтинг. Среднероссийский показатель составляет 4,7 года.

В лидирующую пятерку рейтинга по минимальной продолжительности накопления вошли представители северных регионов РФ. В Магаданской области накопить можно за 1,6 года, в Ямало-Ненецком автономном округе и того меньше — за 1,1 года. Ну а больше всего придется напрячься в Кабардино-Балкарии, на «квартирное накопление» там уйдет более 15 лет. Среди наших соседей дольше придется копить даже в Татарстане — 8,1 года, в Кировской области — 8 лет, в Удмуртии — 7,7 года.