Сколько копить на квартиру

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

Чтобы накопить на покупку квартиры, в Чувашии требуется минимум 7,7 года. Это 48-я позиция среди регионов страны, по данным агентства РИА Рейтинг. Среднероссийский показатель составляет 4,7 года.

В лидирующую пятерку рейтинга по минимальной продолжительности накопления вошли представители северных регионов РФ. В Магаданской области накопить можно за 1,6 года, в Ямало-Ненецком автономном округе и того меньше — за 1,1 года. Ну а больше всего придется напрячься в Кабардино-Балкарии, на «квартирное накопление» там уйдет более 15 лет. Среди наших соседей дольше придется копить даже в Татарстане — 8,1 года, в Кировской области — 8 лет, в Удмуртии — 7,7 года.

Опубликовано: 8 июля 2021 г.


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