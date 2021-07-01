Поздравление Главы Чувашии с День семьи, любви и верности

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семейные заветы всегда были крепки среди чувашского народа. Об этом еще в своем завещании писал просветитель Иван Яковлев. Он сравнивал семью с великим сокровищем, в котором опора народа и государства, призывал беречь его. Семейная жизнь учит нас простым, но важным вещам — любить и уважать друг друга, заботиться о старших, помогать младшим. Семья — это самые прочные узы в жизни каждого человека. Ведь что бы ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных и близких. В этот праздник мы чествуем супружеские пары, прожившие в законном браке не один десяток лет. У них есть чему поучиться, и хочется верить, что их пример поможет другим постичь формулу семейного счастья… Понимая, насколько важно укреплять семейные ценности, поддерживать материнство и детство, правительства России и Чувашии ежегодно расширяют спектр мер государственной поддержки. В этом году в республике различными формами поддержки уже охвачено более 60 тысяч семей с детьми».