Возможности для старта карьеры обсудили на стратегической сессии «Путевка в жизнь для каждого ребенка»

Интересно ли детям и молодежи учиться в Чувашии? Есть ли возможности для успешного старта карьеры в родной республике? Как и где молодому жителю региона раскрыть свой потенциал? Об этом и многом другом говорили на стратегической сессии «Путевка в жизнь для каждого ребенка», прошедшей в рамках Чебоксарского экономического форума.

На одной большой площадке в этнокомплексе «Амазония» собрались представители всего социального блока правительства республики, руководители учебных заведений и предприятий, а также федеральные эксперты, чтобы обсудить и показать лучшие практики в работе с детьми, имеющиеся в республике. В работе сессии принял участие и Глава Чувашии Олег Николаев.

Как отметила модератор встречи, заместитель председателя Кабинета министров — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, в таком формате общение проходит впервые. Главной задачей стратегической сессии значилось раскрыть возможности личной траектории развития для каждого ребенка, независимо от того, чем он увлекается, и где живет — в городе или на селе. А возможности, как показали развернувшиеся в парке площадки учебных заведений со всей Чувашии, у республики огромные.

Вузы, техникумы, колледжи, организации дополнительного образования представили имеющиеся на их базе лаборатории и результаты творчества студентов. Многие инициативы и наработки нашли поддержку на федеральном уровне.

Подробнее — в следующих номерах «СЧ».