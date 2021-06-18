Дедушкин орден

Еще в детстве, со слов отца, я слышал, что мой дед Венедикт Васильевич Никонов в 1945 году был во второй раз представлен к ордену Красной Звезды, но награду ему не вручили. Сам дедушка про войну говорил мало и неохотно. Если бы можно было вернуться в детство, я бы только и делал, что сидел и слушал его…

Дедушка был призван на фронт Яльчикским райвоенкоматом 1 января 1942 года. С 10 сентября 1942 года воевал в составе 522-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Но большую часть боевого пути дед прошагал в 516-м стрелковом полку 107-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В этом же полку он раскрылся как опытный боевой красноармеец, решительный и бесстрашный командир. За отвагу, отличные результаты в боевой подготовке, образцовую дисциплину был награжден нагрудным знаком «Отличный минометчик», многочисленными «Благодарностями т. Сталина».

6 января 1944 года его минометный расчет в бою за село Мелнедонна уничтожил пулеметную точку противника и пять солдат. За этот подвиг младший сержант Никонов был награжден самой почетной солдатской наградой — медалью «За отвагу».

«С 08.03.44 по 23.03.44 красноармеец Никонов за время боевых операций полка показал себя смелым, решительным и бесстрашным командиром. В бою за село Шнуры 12.03.44 он своим расчетом подбил одну автомашину с боеприпасами противника, уничтожил две пулеметные точки и до взвода солдат противника. Тем самым дал возможность наступающей пехоте продвинуться вперед и овладеть населенным пунктом. Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны 2-й степени», — так описал еще один подвиг деда командир 516-го стрелкового полка подполковник Авдеев. Но тогда деда наградили орденом Славы 3-й степени.

Первым орденом Красной Звезды Венедикт Никонов был награжден за успешные действия в боях в конце января 1945 года. А уже 17 марта того же года в бою за село Эренкее он минометным огнем уничтожил две пулеметные точки и до 17 солдат противника, в результате чего наша пехота овладела населенным пунктом. За этот подвиг он был представлен к ордену Красной Звезды во второй раз.

За всю войну мой дед был ранен дважды. В первый раз в 1942 году он получил сквозное осколочное ранение мягких тканей лица и шеи справа, а во второй раз — уже 2 апреля 1945 года на подступах к Берлину. Долгожданную Победу над фашистами гвардии старший сержант Венедикт Никонов встретил в госпитале, куда попал с тяжелым слепым осколочным ранением в лопаточную область. Там он узнал, что награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После госпиталя дед еще почти год служил в 87-м гвардейском механическом полку.

…Домой, в деревню Новое Арланово Яльчикского района, дедушка вернулся только в мае 1946 года. После войны вместе с остальными восстанавливал хозяйство в родном колхозе. Работал усердно, за что был награжден многочисленными почетными грамотами от правления колхоза, руководства района, республики. Вместе с бабушкой Анной Алексеевной они вырастили пятерых детей. Жили дружно вместе с семьей младшего сына Сергея, моего отца. Не меньше чем подвигами деда я горжусь своей бабушкой. Она наравне со всеми выполняла мужскую работу, вынесла все тяготы войны.

Умер дед в 1999 году. А я для себя твердо решил: заслуженный им орден должен храниться в нашем семейном архиве. Сегодня Минобороны России предоставляет свободный доступ к большому объему информации. После ежевечернего изучения сайтов, связанных с Великой Отечественной войной, архивных документов Госистархива Чувашской Республики я убедился, что у деда действительно должно было быть два ордена Красной Звезды. Собрав все необходимые документы, а их было немало, я обратился в Центральный архив Минобороны России.

И вскоре оттуда прислали архивную справку, где было написано, что орден Красной Звезды, которым командир отделения 27-й минометной роты 516-го стрелкового полка старший сержант Венедикт Никонов был награжден согласно приказу по 107-й стрелковой дивизии № 024/н от 05.04.1945 г., не был ему вручен. Почему так случилось, можно только гадать. Была война… В послевоенное время ни сам дед, ни мой отец даже не пытались делать запросы в соответствующие органы. Тогда время было другое, считалось неприличным что-то выпрашивать. Главное — с честью защитить Родину.

Со всеми документами я обратился в Чебоксарский военкомат, в военкомат Чувашской Республики. И спустя десять месяцев, 9 ноября 2020 года, мне позвонили и пригласили на вручение. В торжественной обстановке военный комиссар города вручил нам с братом удостоверение к ордену Красной Звезды нашего дедушки, подписанное Президентом России Владимиром Путиным.

У меня навернулись слезы на глаза, к горлу подкатил ком. Прожив 81 год, дед так и не увидел эту награду, а мы — внуки, правнуки, дети — спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны держим ее в руках…

Александр Никонов