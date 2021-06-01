Медалью наградят строителей Сурского рубежа, журналистов и краеведов

Первыми памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, получат 13 жителей республики. Девять из них — участники возведения рубежей обороны: Любовь Аркадьева, Ирина Данилова, Евгения Денисова, Любовь Егорова, Мария Кабакова, Мария Камчаткина, Антонина Лебедева, Галина Николаева, Дария Родионова. Также медаль получат представители информагентства Regnum Валентина Андреева и Модест Колеров и краеведы Урмарского района Иван Криков и Василий Цифаркин, внесшие значительный вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге строителей линий обороны. Напомним, медаль в честь строителей Сурского и Казанского рубежей учреждена в сентябре прошлого года по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Автором эскиза памятной награды стал народный художник России Геннадий Правоторов.
Опубликовано: 17 июня 2021 г.
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