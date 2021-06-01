В Казани спели по-чувашски

В преддверии Дня России в Доме дружбы народов столицы Татарстана прозвучали чувашские песни. Там в рамках Года родных языков и народного единства в республике проходил финал конкурса «Юрла чӑвашла» (Спой по-чувашски).

Состязание среди любителей чувашской песни инициировала Чувашская национально-культурная автономия Республики Татарстан. Проходило оно в режиме онлайн. Конкурсанты с 15 марта по 15 мая должны были выложить на своей странице в Инстаграме исполненную ими чувашскую песню (фольклорную или эстрадную, с музыкальным сопровождением или без него) с пометкой «Я участвую в конкурсе #юрлач?вашла #спойпочувашски» или прислать запись на адрес организаторов.

По словам членов жюри (кстати, возглавил «судейскую команду» известный в республике певец, заслуженный работник культуры Чувашии Алексей Шадриков), вынести на их суд свое творчество решились более 350 человек — вокальные коллективы, дуэты и отдельные певцы, которые спели 146 чувашских песен. В финал судьи отобрали десять исполнителей. Их десятого июня и пригласили в Дом дружбы Казани, чтобы определить лучших среди лучших.

Гран-при конкурса «Юрла чӑвашла» завоевала представительница Тетюшского района Ирина Козлова, руководитель детской эстрадной студии «Забава». Дуэт сестер Давыдовых из Набережных Челнов стал лауреатом первой степени, диплома лауреата второй степени удостоился студенческий вокальный ансамбль «Ĕмĕт» (Мечта) из Казани.

К слову, как сообщают татарстанские СМИ, самую большую активность в конкурсе показали жители Тетюшского района — по-чувашски у них пели даже татарские коллективы.